Un posto al sole, le anticipazioni del 17 marzo 2026: Greta è sparita

Fervono i preparativi del matrimonio tra Niko e Manuela, mentre Greta è sparita: la trama di "Un posto al sole" del 17 marzo 2026

Ufficio stampa Rai Greta ed Eduardo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 17 marzo 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata di lunedì 16 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. L’amicizia fra Teo e Cristina continua a crescere, ma insieme aumentano anche le preoccupazioni attorno alla ragazza. Un confronto molto teso tra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, spinge l’uomo a contattare Greta, che sembra nascondere un segreto. In vista del grande giorno, quando si laureerà e sposerà Niko, Manuela vive un incontro piacevole con Maurizio. Nel frattempo Massaro ricontatta Mariella per giustificare il proprio comportamento: mentre lei appare colpita dalle sue argomentazioni, Sasà giudica quello di Sergio un’inqualificabile e imperdonabile sceneggiata.

Anticipazione della puntata del 17 marzo 2026

Fervono i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela, e lei accumula ulteriore stress anche per la seduta di laurea. Maurizio continua a frequentare il Vulcano, ma stavolta qualcuno o qualcuna potrebbe riconoscerlo. I rapporti fra Cristina e il padre restano tesi, ma sarà soprattutto l’assenza di Greta a far sentire la ragazzina smarrita. Continuando a tenere la situazione nascosta sia a Guido che a Bice, Mariella diventerà, suo malgrado, la confidente di Massaro e si interrogherà sulla natura degli uomini.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 marzo.