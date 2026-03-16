Un posto al sole, le anticipazioni del 17 marzo 2026: Greta è sparita

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 17 marzo 2026.
Nella puntata precedente
Nella puntata di lunedì 16 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. L’amicizia fra Teo e Cristina continua a crescere, ma insieme aumentano anche le preoccupazioni attorno alla ragazza. Un confronto molto teso tra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, spinge l’uomo a contattare Greta, che sembra nascondere un segreto. In vista del grande giorno, quando si laureerà e sposerà Niko, Manuela vive un incontro piacevole con Maurizio. Nel frattempo Massaro ricontatta Mariella per giustificare il proprio comportamento: mentre lei appare colpita dalle sue argomentazioni, Sasà giudica quello di Sergio un’inqualificabile e imperdonabile sceneggiata.
Anticipazione della puntata del 17 marzo 2026
Fervono i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela, e lei accumula ulteriore stress anche per la seduta di laurea. Maurizio continua a frequentare il Vulcano, ma stavolta qualcuno o qualcuna potrebbe riconoscerlo. I rapporti fra Cristina e il padre restano tesi, ma sarà soprattutto l’assenza di Greta a far sentire la ragazzina smarrita. Continuando a tenere la situazione nascosta sia a Guido che a Bice, Mariella diventerà, suo malgrado, la confidente di Massaro e si interrogherà sulla natura degli uomini.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 marzo.