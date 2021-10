Addio a Luisa Mattioli, l’amore con Roger Moore e i tre figli

È morta in Svizzera all’età di 85 anni Luisa Mattioli, attrice veneziana diventata celebre tra gli anni Cinquanta e Sessanta e per aver sposato Roger Moore, con il quale ha vissuto un amore lungo 24 anni. A dare notizia della scomparsa è stato il Daily Mail, spiegando che era da tempo malata.

Luisa Mattioli era nata in Veneto, a San Stino di Livenza, nel 1936. La sua carriera è decollata negli anni Cinquanta, quando ha iniziato a essere un volto noto della tv e del cinema italiano. È grazie al lavoro che ha conosciuto Roger Moore , tra gli attori più affascinanti del periodo, nonostante ancora non avesse vestito i panni di James Bond.

Luisa Mattioli e Roger Moore si sono conosciuti quando lei lo aveva intervistato per una trasmissione televisiva. Insieme avevano poi recitato sul set del film Il ratto delle sabine, del 1961. All’epoca l’attore era ancora sposato con la seconda moglie, la vocalist Dorothy Squires, per cui la relazione fu tenuta inizialmente nascosta. Solo due anni dopo nacque la prima figlia. Nel 1969, dopo il divorzio ufficiale di Moore dalla Squires, i due si sposarono a Londra.

Dall’amore tra i due attori nacquero tre figli, tutti in qualche modo legati alle carriere cinematografiche: la prima,è nata, come detto, solo due anni dopo l’inizio della relazione a Londra, nel 1963, e ha seguito le orme del padre e della madre, recitando in due ruoli minori nei film di James Bond ; il secondo figlio,nasce nel 1966: anche lui diventa attore successivamente produttore cinematografico, nonché gestore di un ristorante di Londra; infinenato nel 1973 e anch’egli produttore.