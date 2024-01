Fonte: IPA Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa

Maurizio Mattioli è sicuramente un volto notissimo del panorama televisivo italiano. Protagonista amatissimo in molte commedie italiane del grande e piccolo schermo, Mattioli pare essere molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata, in particolar modo dopo la tragedia avvenuta nel 2014, che gli ha portato via la moglie Barbara Divita. Ora, Mattioli ha ritrovato l’amore in Simonetta Benincasa: scopriamo qualcosa di più sulla compagna di Mattioli.

Chi è Simonetta Benincasa, compagna di Maurizio Mattioli

Riservata, lontana dai riflettori e da tutto ciò che riguarda il mondo della televisione, Simonetta Benincasa è la donna che è riuscita a far tornare il sereno all’interno del cuore di Maurizio Mattioli, indimenticabile interprete de I Cesaroni. Una relazione, quella tra di loro, che risuona come un legame puro, capace di rasserenare Mattioli dal pensiero dell’aver perso, nel 2014, la moglie Barbara Divita.

Presentata per la prima volta al pubblico durante una puntata del programma televisivo Storie italiane nel 2023, Mattioli aveva confermato la difficoltà di riaprirsi al mondo ma, allo stesso tempo, la bellezza di averla accanto: “Questo incontro prima o poi doveva avvenire, non c’è niente da nascondere. Ma c’è sempre un attimo di paura nel dire una cosa. Quando poi si tratta di cose intime c’è sempre timore. Io ho sentito il bisogno, frequentandomi con lei, di pensare che sia quella che mi accompagnerà fino al traguardo”.

Della vita privata di Simonetta si conosce ben poco: probabilmente coetanea del compagno Maurizio Mattioli, la donna ha avuto una figlia da un matrimonio precedente, proprio come l’attore. La loro relazione dura dal 2015, e i due convivono. Sempre ai microfoni di Storie Italiane, Mattioli ha infatti raccontato: “Conviviamo, stiamo attaccati, non mi aspettavo tutto questo. Qualcuno me l’ha mandata dal cielo. Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia. Le nostre figlie sono coetanee.”

La nascita dell’amore tra Mattioli e Simonetta Benincasa

L’amore tra Mattioli e Benincasa sembra essere un epilogo salvifico per l’attore, che prima di incontrarla ha passato un periodo tutt’altro che semplice. Mattioli infatti è stato sposato con Barbara Divita: i due sono convolati a nozze nel 1977, ma nel 2007 la donna è stata coinvolta in un grave incidente stradale che, purtroppo, le ha provocato una paralisi completa e danni irreversibili con cui è convissuta fino al 2014, anno in cui è venuta a mancare. Mattioli, parlando della vita dell’ex moglie ha raccontato: “Mia moglie avrebbe preferito finirla prima, in quei pochi momenti di lucidità mi faceva capire che soffrire in quella maniera, inutilmente, senza un minimo di speranza.”

Una situazione difficilissima per Mattioli che, a fatica, è riuscito a gestire la depressione anche grazie a Simonetta, con cui ha iniziato una relazione nel 2015. I due si sono conosciuti grazie ad amici comuni e, dopo essersi persi di vista, si sono ritrovati per un caffè e una cena. Dopo essersi persi di vista si sono ritrovati casualmente per un caffè e una cena. Da quel momento i due non si sono più lasciati.

“Avevo bisogno di avere qualcuno, un riferimento. Per la solitudine, il dolore, volevo non pensare più a tutto quello che era successo, fino alla fine del 2014 ho vissuto un brutto dolore. Lei mi ha buttato la scialuppa in mare, mentre ero in acque mosse.” Una relazione che dura ormai da anni, e che conferma quanto, a volte, una persona possa davvero salvarne un’altra nei momenti più difficili della sua vita.