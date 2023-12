Ascolti tv 29 dicembre: La seconda chance faccia a faccia con Il Volo

Fonte: IPA Il Volo

Per il venerdì prima del weekend di Capodanno Rai 1 trasmette un film perfetto per una rilassante serata tra una festa e l’altra, La seconda chance. Si tratta di una commedia famigliare prodotta da Rodeo Drive con Rai Cinema e diretta da Umberto Carteni, interpretata da Gabriella Pession, Max Giusti e Maurizio Mattioli. Canale 5 non è da meno, poiché manda in onda in replica Il Volo – Tutti per uno, uno show che ha già attirato l’attenzione del pubblico. Su Rai 2 è visibile Il giro del mondo in 80 giorni, mentre su Rai 3 Quello che veramente importa. Rete 4 informa con Quarto grado. Italia 1 se la gioca con un classico di Christopher Nolan, Il Cavaliere oscuro – Il ritorno. Prima serata, ascolti tv 29 dicembre: sconfitta Rai 1

Venerdì 29 dicembre 2023, su Rai 1 La Seconda Chance in prima tv totalizza 2.033.000 spettatori pari al 12.4% di share. Il Volo – Tutti per Uno su Canale 5 (in replica) conquista 2.699.000 spettatori con uno share del 20.1%. Su Rai 2 la seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni conta 837.000 spettatori con il 5%. Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno incolla allo schermo 875.000 spettatori (6.2%). Su Rai 3 il film Quello che veramente importa vede 777.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Quarto Grado – Le Storie interessa un a.m. di 1.045.000 spettatori (7.3%). Su La7 Baby Boom raggiunge 671.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 La risposta è nelle stelle trasmette 317.000 spettatori (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 505.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 Ronin segna 343.000 spettatori pari al 2%. Su Iris Proposta indecente è scelto da 297.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie Sissi – Destino di un’imperatrice sigla 474.000 spettatori (2.7%). Su RaiPremium I Bastardi di Pizzofalcone 4 in replica conta 140.000 spettatori (0.8%).

Access Prime Time: dati ascolti tv 29 dicembre 2023

Affari Tuoi su Rai1 conta 4.487.000 spettatori con il 23.2%. Su Canale5, dopo una breve presentazione dal nome Striscia Tra Poco (3.079.000 – 16.1%), Striscia la Notizia conquista 3.260.000 spettatori pari al 16.9%. Su Rai 2 TG2 Post sigla 659.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.319.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.378.000 spettatori (7.2%) e Un Posto al vede segna 1.632.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Stasera Italia ottiene 734.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 628.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.251.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 4 Hotel fa sognare 413.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Little Big Italy in replica raccoglie 533.000 spettatori (2.8%).

Preserale, ascolti tv 29 dicembre

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 3.367.000 spettatori pari al 23.3% mentre Reazione a Catena – La Sfida dei Campioni è visto da 4.487.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.870.000 spettatori (13.9%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.670.000 spettatori (16.7%). Su Rai 2 una replica di …E viva il Videobox, dalla durata di 6 minuti, sigla 270.000 spettatori (1.9%). Castle raduna 416.000 spettatori con il 2.6% nel primo episodio e 534.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 508.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. Miami totalizza 698.000 spettatori (4%). Su Rai 3 i TGR informano 2.426.000 spettatori pari al 14.3%. Blob segna 1.095.000 spettatori pari al 6% e Via dei Matti n°0 appassiona 943.000 spettatori pari al 5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 614.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Miss Marple raduna 172.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 343.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è scelto da 483.000 spettatori (3%).