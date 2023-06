Annalisa, chi è e cosa fa suo marito Francesco Muglia

Fonte: Getty Images Annalisa, da brava ragazza a femme fatale: l’incredibile evoluzione di stile

Annalisa ha pronunciato il fatidico Sì con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto rivelato dalle indiscrezioni. Un matrimonio in gran segreto con l’uomo che è riuscito a conquistare il suo cuore: si tratta di Francesco Muglia, giovane manager originario di Padova. Occhi scuri, sorriso smagliante e un ruolo importante in una delle maggiori aziende italiane, questo in breve il ritratto del marito della Bellissima cantante.

L’infanzia e l’adolescenza a Padova

Il nome di Francesco Muglia è sulla bocca di tutti da quando è trapelata l’indiscrezione sulle nozze con Annalisa Scarrone, giovane diva della musica tra le più amate della sua generazione. E se prima si trattava soltanto di voci, adesso non c’è più alcun dubbio: la cantante di Mon Amour ha sposato il compagno con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto (si vociferava del 1 luglio). Ma di lui cosa sappiamo esattamente?

Lontano dal mondo dello spettacolo, Francesco Muglia è nato il 23 luglio 1980 a Padova ed è lì che ha trascorso i primi anni della sua vita insieme al papà impiegato di banca e alla mamma casalinga. Una famiglia unita e felice, come si percepisce dalle foto che il manager pubblica spesso sui suoi canali social: al suo fianco non mancano mai la sorella Maria Chiara e i fratelli Stefano e Michele, con i quali condivide splendidi viaggi e occasioni speciali.

Dagli studi alla carriera da manager

Sappiamo che oggi Francesco Muglia è un manager di alto livello: lavora per la Costa Crociere in qualità di vicepresidente per il mercato globale, un ruolo di responsabilità che è il perfetto coronamento del suo percorso di studi.

Il marito di Annalisa dapprima si è laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Padova, poi si è specializzato all’Università di Stoccolma affinando le sue competenze in materia di marketing con il Master in marketing, comunicazione e sales management Publitalia ’80, tra il 2007 e il 2008. Da quel momento la sua carriera ha preso il via, lavorando per sette anni nell’azienda Danone e, infine, approdando alla Costa.

La passione per la musica

Quello di Francesco Muglia è stato un percorso fruttuoso dal punto di vista professionale, ma ciò non gli ha impedito di dedicarsi alle sue più grandi passioni. Prima fra tutte quella per la musica – sì, proprio come la moglie Annalisa -, che lo ha portato a studiare al Conservatorio di Padova per diplomarsi in organo.

Muglia è anche un giovane appassionato di sport, con una predilezione particolare per nuoto, running e calcio.

Il primo incontro con Annalisa

Secondo un’indiscrezione pubblicata dal settimanale DiPiù, Annalisa ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito nel 2021, proprio grazie a un evento organizzato dall’azienda per cui lui lavora. La cantante era stata invitata a esibirsi in qualità di ospite speciale per una serata di Costa Crociere a Civitavecchia ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Una di quelle scene da commedia romantica, tuttavia mai confermata (né smentita) dai diretti interessati.

Le nozze celebrate in gran segreto

La notizia delle nozze era trapelata già a maggio 2023, nonostante Annalisa e il suo Francesco abbiano sempre cercato di custodire tutto nel loro privato. Ma si sa, quando al centro di un gossip tanto succoso c’è una vera diva come la cantante di Bellissima e Mon Amour è inevitabile che la curiosità abbia il sopravvento.

La coppia non si è mai mostrata insieme, né ha confermato o smentito alcunché. Eppure il grande giorno c’è stato: Annalisa ha sposato il compagno a fine giugno nella Basilica di San Francesco ad Assisi, per poi celebrare il rito civile a Tellaro il 1 luglio, con una grande festa in compagnia di famiglia e amici tra i quali anche alcuni colleghi come Alessandra Amoroso e Davide Simonetta.