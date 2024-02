Annalisa che “a Sanremo non riesco a parlare con mio marito”

La confessione della Scarrone, che la scorsa estate ha sposato in gran segreto Francesco Muglia

Il Festival di Sanremo è piuttosto stressante per i cantanti. Lo sa bene Annalisa Scarrone, nel vortice di questa “follia” ormai da giorni. Così folle che la cantante di Savona non riesce neppure a parlare con il marito Francesco Muglia, il manager sposato in gran segreto la scorsa estate.

Perché a Sanremo Annalisa non riesce a parlare con il marito

“Cosa dice mio marito di Sanremo? Non lo sto sentendo, c’è virtualmente. Sanremo è un vortice molto impegnativo, sono giornate pienissime, con orari folli; non ci si riesce a parlare. Ci provo alle 8 del mattino”, ha rivelato Annalisa in un’intervista concessa a La Repubblica.

Durante una conferenza stampa, invece, l’artista ha spento certe polemiche inerenti il lavoro del marito, manager di Costa Crociere, main sponsor di Sanremo 2024. “Come influisce sul mio percorso al Festival? Le due cose vanno per strade totalmente separate, penso questo”, ha spiegato la Scarrone.

Annalisa ha inoltre smentito per l’ennesima volta le voci sulla gravidanza che la perseguitano dalla scorsa estate, da quando praticamente si è sposata: “Se fossi stata incinta tutte le volte che l’hanno detto, avrei otto figli. Quando succederà lo dirò, lo giuro“. La Scarrone ha inoltre rivelato di aver sentito Maria De Filippi prima della sua nuova avventura a Sanremo 2024.

“Ci siamo sentite prima del Festival e dopo la prima esibizione. Nei momenti importanti della mia vita c’è bisogno di Maria. Ho mantenuto il contatto, per me è fondamentale il suo giudizio”, ha fatto sapere Annalisa oltre a rivelare che l’etichetta di regina dei tormentoni non le sta di certo stretta perché “penso che le canzoni di successo siano comunque importanti”.

“Mi dispiace solo quando vengono chiamate ‘hit estive’, perché non durano solo una stagione. Le canzoni belle sono quelle che ti fanno sentire a casa. Bisogna riuscire a trovare un equilibrio tra leggerezza, che trovo un valore, e messaggio. Le canzoni hanno più strati e va bene fermarsi a quello che si vuole. Le canzoni pop si insinuano in luoghi inaspettati come cavalli di Troia”.

Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa

Francesco Muglia, il marito di Annalisa, è originario di Padova ma residente a Genova. È un manager di alto livello, vicepresidente del marketing globale di Costa Crociere; ha studiato all’università di Padova e di Stoccolma e ha ottenuto un master in marketing e comunicazione a Publitalia ’80.

“L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora – ha raccontato Annalisa -. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare”. Un primo incontro che ha lasciato inevitabilmente il segno anche se, come precisato dalla Scarrone, “non è successo niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social”.

Annalisa ha sposato Francesco Muglia a giugno 2023 nella Basilica di San Francesco ad Assisi, per poi celebrare il rito civile a Tellaro il primo luglio, con una grande festa in compagnia di famiglia e amici tra i quali anche alcuni colleghi famosi come Alessandra Amoroso e Davide Simonetta.