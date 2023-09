Annalisa incinta? La replica che non lascia dubbi

Fonte: IPA “Barbie” per una notte: i look sul red carpet con Annalisa (ma è un’altra la più bella)

La regina delle hit parade sta per diventare mamma? Secondo alcune indiscrezioni le cose starebbero proprio così. La cantante Annalisa, regina dell’estate con il tormentone ‘Mon amour’, è al centro del gossip per un video in cui esibisce un ‘pancino’ sospetto. Un pettegolezzo sul quale ha deciso di spendere qualche parola la diretta interessata, spiegando come stanno realmente le cose.

La presunta gravidanza di Annalisa

La cantante Annalisa è convolata a nozze in gran segreto con il manager Francesco Muglia lo scorso luglio: un’unione discreta e lontana dai riflettori che, secondo qualcuno, potrebbe presto essere sugellata dall’arrivo di un bebé. Sul palco dell’RDS Summer Festival, infatti, la popstar ha mostrato al pubblico delle forme più morbide, che hanno subito fatto ipotizzare una possibile gravidanza. Il look sfoggiato per l’occasione, inoltre, è molto diverso da quelli a cui ci ha abituati l’ex concorrente di ‘Amici’: niente shorts e tacchi a spillo, ma pantaloni oversize e camicetta in tinta. Insomma, gli indizi sembrano portare tutti verso un’unica direzione.

L’indiscrezione è stata confermata poi da alcune testate di cronaca rosa, secondo le quali l’interprete di ‘Bellissima’ sarebbe pronta a diventare mamma. Sia Dagospia che il settimanale Chi hanno infatti spiegato che l’interprete di ‘Mon Amour’ e il marito Francesco Muglia sarebbero pronti a diventare genitori, ma come consuetudine avrebbero deciso di tenere segreta la notizia.

La risposta di Annalisa e la controreplica

Alla luce dei pettegolezzi che la vedono protagonista, Annalisa ha deciso di intervenire, smentendo seccamente la gravidanza: “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (nome: E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – data 29/9)” ha specificato senza troppi giri di parole sui social. Una risposta che non ammette repliche, ma che non ha assolutamente convinto né i fan né la stampa rosa. A rincarare la dose è stato infatti Gabriele Parpiglia, che ha difeso l’affidabilità del suo giornale.



In un lungo post su Twitter il giornalista ha spiegato nei dettagli come starebbero le cose: “Nonostante la smentita con tanto di fiocco rosa non troppo convincente… la notizia lanciata dal settimanale Chi trova conferme grazie alle nostre fonti che nei giorni scorsi ci avevano mostrato queste immagini realizzate durante il tour di RDS, con un particolare importante da aggiungere: l’entourage della cantante aveva chiesto appunto che le immagini non circolassero per la dolce attesa (tenuta segreta) dalla ragazza dei record che noi amiamo. Auguri Annalisa”.

Insomma, secondo Chi, proprio come accaduto per Federica Pellegrini- che aveva in un primo momento smentito i pettegolezzi sulla dolce attesa per annunciarla con i suoi tempi- anche nel caso di Annalisa i festeggiamenti ufficiali potrebbero essere stati solo ritardati di qualche settimana, quando insieme al marito Francesco Muglia si sentirà pronta per dare l’annuncio tanto atteso. Proprio in questi giorni, infatti, è stato pubblicato il singolo ‘Ragazza sola’, ed è probabile che la cantante preferisca pubblicizzare la sua musica più che la sua vita privata. Al momento la questione non è del tutto chiara, ma potrebbero presto arrivare i tanto attesi risvolti. Con tanto di ulteriore smentita, o chissà, di fiocco rosa o azzurro a corredo.