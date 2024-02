Fonte: IPA Annalisa a Sanremo 2024

Dopo un anno di grandi successi musicali con le hit Mon Amour e Bellissima, Annalisa si è cimentata (di nuovo) nell’avventura sanremese con il brano Sinceramente, ricevendo grandi consensi sui social ma anche dalle giurie e guadagnandosi, così, un posto in entrambe le Top 5.

L’esibizione sul palco dell’Ariston, però, ha colpito l’attenzione dei telespettatori anche per un dettaglio che non è passato inosservato: la cantante non è scesa dalle scale per raggiungere il palco, dove si doveva esibire, presentandosi direttamente da dietro le quinte. In molti si sono chiesti la motivazione di questa insolita scelta e – neanche a dirlo – hanno iniziato a circolare le voci su una presunta gravidanza. Prontamente smentite.

L’indizio sulla presunta gravidanza di Annalisa

Annalisa è stata scelta da Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo 2024. La cantante è reduce da un periodo stellare, coronato anche dal matrimonio, che ha avuto luogo il 29 giugno 2023 a gran sorpresa. L’artista, infatti, si è legata a Francesco Muglia, un manager di Costa Crociere, che Annalisa avrebbe conosciuto proprio grazie al suo lavoro da musicista.

Spesso il gossip ha speculato su una presunta gravidanza della cantante, che ha anche sbottato contro le continue domande a riguardo, che le vengono poste, durante le diverse interviste. La sua performance sul palco del Festival di Sanremo 2024, però, ha riparto la questione. Annalisa, infatti, non ha percorso le ripide scale del palco dell’Ariston, come già fatto nelle sue passate partecipazioni alla gara musicale. Questa volta, infatti, la cantante ha raggiunto Amadeus direttamente dell’entrata laterale del palco.

Cosa ha spinto Annalisa a prendere questa decisione, solitamente riservata agli artisti in gara più maturi? In molti sui social hanno ipotizzato che la cantante sia incinta. Anche un altro dettaglio della sua apparizione al Festival di Sanremo andrebbe in tale direzione.

L’outfit mostrerebbe un pancino sospetto

Annalisa è una cantante di grande successo, che, però, è molto apprezzata dai fan anche per la sua bellezza ed eleganza. Per la prima serata del Festival di Sanremo 2024 l’artista ha optato per un look davvero inusuale e seducente, Annalisa, infatti, ha indossato una culotte nera con calze al ginocchio in tina. Il capo d’abbigliamento seducente era in un morbido tessuto, illuminato da piccoli punti luce dorati. Sopra alla culotte, la cantante ha abbinato un blazer largo nero. L’outfit era curato da Dolce e Gabbana. La scelta audace dell’artista si sposava con il testo della canzone presentata in gara, che parla di una donna forte e libera.

Da sotto la giacca, però, alcuni telespettatori hanno notato un altro particolare che farebbe pensare a una possibile dolce attesa. Infatti il bustino aderente del look, fasciava le curve di Annalisa facendo intravedere quello che potrebbe sembrare un pancino sospetto. I due diversi indizi hanno fatto esplodere la gioia dei sostenitori della cantante ma si potrebbe trattare solo di alcune coincidenze.

Annalisa smentisce i rumors sulla gravidanza

Tra un indizio e un’indiscrezione, ci ha pensato la stessa Annalisa a smentire i rumors che la vorrebbero incinta del marito Francesco Muglia. “Incinta? Addirittura? No, non sono incinta – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera -. Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente!”.

Poi finalmente la spiegazione del reale motivo che l’ha spinta a evitare la famigerata scalinata del Teatro Ariston: “Non ho fatto i gradini perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima… Neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”.