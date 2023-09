È la donna del momento: i suoi brani continuano a scalare le classifiche d’Italia mentre colleziona un successo dopo l’altro. Stiamo parlando di Annalisa, la cui vita sentimentale, soprattutto nell’ultimo periodo, è finita più di una volta al centro del gossip. Complice una relazione che ha tenuto praticamente segreta fino alle nozze, che si sono svolte lo scorso giugno, e che ha portato i più curiosi a ipotizzare una gravidanza.

Da quando ha annunciato le sue nozze, sulla vita privata di Annalisa si sono accesi inevitabilmente i riflettori: la cantante ha infatti tenuto la relazione con il compagno Francesco Muglia segreta fino a qualche settimana prima del suo matrimonio, cogliendo di sorpresa sia i suoi fan che gli appassionati di gossip.

In molti, in seguito alle nozze e alle forme più morbide che qualche tempo fa la cantante ha esibito sul palco dell’RDS Summer Festival, hanno ipotizzato una gravidanza, che hanno portato Annalisa a replicare in modo secco e deciso in più di un’occasione. La cantante è tornata a parlarne in una lunga intervista al Corriere della Sera, senza nascondere il fastidio riguardo i gossip che la volevano incinta.

“Un po’ sì perché è una sfera che dovrebbe essere rispettata. Io non sono incinta e fortunatamente non stavo vivendo un momento difficile legato a quello, ma per chi lo vive non è bello – ha confessato ai microfoni del giornale -. E non è neanche il massimo stare con l’occhio puntato sulla pancia dopo che una si è sposata, sembra automatico che il mese dopo debba essere incinta. Ma ragazzi, potevo rimanere incinta 15 anni fa, potrà succedere tra cinque o anche mai”.

D’altro canto Annalisa non ha mai nascosto la voglia di diventare madre, come ha ammesso in alcune recenti interviste: “Sì, lo vorrei tanto [un figlio, ndr], ma non ci siamo ancora dedicati”, aveva dichiarato. “Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica”.

Il matrimonio con Francesco Muglia

Annalisa ha coronato il suo sogno d’amore con Francesco Muglia lo scorso 29 giugno nella splendida Basilica di San Francesco ad Assisi, poi a distanza di pochi giorni ha festeggiato in grande con i parenti e gli amici più cari, il tutto in forma strettamente privata, data la riservatezza della popstar.

La notizia delle nozze è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma solo perché la cantante ha custodito gelosamente la sua relazione, tenendola lontana dalla luce dei riflettori. La loro storia è iniziata circa due anni fa, dopo un evento di Costa Crociere, dove l’imprenditore lavora da tempo: un incontro che ha lasciato il segno e che ha portato i due a conoscersi meglio.

“Diciamo che i mattoni li avevo messi prima, poi quest’anno sono successe le cose”, ha spiegato al Corriere della Sera. “Non è che l’abbia sempre voluto, ma ho iniziato a immaginarmi questa giornata come una festa irripetibile, non con il peso spirituale. La vivo come un’affinità da celebrare, il volersi tenere compagnia per la vita, stimolarsi e poi essere liberi insieme, questo è fondamentale. Altrimenti non l’avrei mai fatto”.