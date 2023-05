Annalisa parla per la prima volta del matrimonio. E si sbilancia sulla maternità

Fonte: Getty Images Annalisa, da brava ragazza a femme fatale: l’incredibile evoluzione di stile

Annalisa si sposa davvero: dopo le pubblicazioni di matrimonio esposte al Comune di Savona, la cantante ha confermato che presto convolerà a nozze con Francesco Muglia. La notizia del lieto evento era arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan, che finalmente possono conoscere qualche dettaglio in più sulla sua storia d’amore con il manager, che ha sempre protetto da gossip e pettegolezzi.

Annalisa rompe il silenzio sulle nozze: le sue parole

È un momento magico per Annalisa, sia dal versante professionale che per quanto riguarda la vita sentimentale. La carriera della cantante sta procedendo a gonfie vele, collezionando un successo dietro l’altro.

Negli ultimi mesi ha scalato le classifiche italiane con i suoi ultimi brani, Bellissima e Mon Amour, che hanno conquistato il pubblico e sono diventati in brevissimo tempo dei tormentoni e colonna sonora dei video social. E come se non bastasse l’ex volto di Amici ha appena pubblicato il nuovo singolo Disco Paradise, in collaborazione con Fedez e J-Ax, pronto a diventare la colonna sonora dell’estate.

Nel frattempo anche la vita sentimentale non potrebbe andare meglio: Annalisa infatti presto sposerà il compagno Francesco Muglia, proprio come dimostravano le pubblicazioni di matrimonio esposte al Comune di Savona qualche settimana fa. La notizia – giunta come un fulmine a ciel sereno a fan e appassionati di gossip – si è diffusa nel giro di qualche ora, lasciando tutti spiazzati.

Se fino a questo momento non erano arrivate né conferme né smentite sulla notizia, a dare l’annuncio è stata la stessa cantante, che sulle pagine di DiPiù Tv si è lasciata andare a delle dichiarazioni sulle sue imminenti nozze, anche se resta ancora avvolta nel mistero la data della cerimonia. “Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”.

Annalisa oltre che del matrimonio, ha anche parlato del suo desiderio di maternità: “Anche quella metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica”.

Francesco Muglia, chi è il compagno e futuro marito di Annalisa

Il futuro marito di Annalisa si chiama Francesco Muglia ed è lontano dal mondo dello spettacolo: è infatti un volto molto noto nel settore turistico, visto che da qualche anno è diventato General Manager Iberia (Spain & Portugal).

Originario di Padova ma residente a Genova, il manager 43enne si è laureato in Lettere all’università di Padova per poi proseguire la sua formazione all’università di Stoccolma e completarla con un master in Marketing e Comunicazione nel 2008. Pare che ad accomunare lui e Annalisa sarebbe proprio la passione per la musica, visto che Muglia avrebbe conseguito anche il diploma in Organo e Composizione al Conservatorio di Padova.

Stando ad alcune indiscrezioni il primo incontro tra la cantante e il manager risalirebbe al 2020, quando la cantante è stata special guest a bordo di una delle navi della compagnia Costa Crociere, la Costa Smeralda. Da allora pare non si siano più lasciati, anche se fino alla notizia di qualche settimana fa sulle pubblicazioni di nozze, nessuno era a conoscenza della storia d’amore di Annalisa, che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.