“Mon Amour”, il testo della canzone di Annalisa: perché se ne parla tanto

Dopo il successo strepitoso di Bellissima, Annalisa è pronta a replicare con la sua nuova canzone Mon Amour. Il brano, prodotto da Zef e scritto insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, già al primo ascolto promette di diventare il nuovo tormentone dell’estate, pronto a spopolare sui social (e non solo). La cantante continua a sfornare una hit dopo l’altra: ecco tutto quello che c’è da sapere sul brano del momento.

“Mon Amour”, perché tutti parlano del nuovo brano di Annalisa

TikTok è già invaso dalle sue note, e chi l’ha già ascoltato non può fare a meno di canticchiarne il ritornello: stiamo parlando di Mon Amour, il nuovo pezzo di Annalisa, che promette di essere già una hit di grande successo. Dopo Bellissima, pubblicata lo scorso settembre e certificata con ben due prestigiosi dischi di platino, la cantante ha tutte le intenzioni di conquistare ancora una volta il suo pubblico.

Questo nuovo singolo – scritto dalla stessa cantautrice con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato anche la produzione con Zef – è pronto a far scatenare con leggerezza, un inno alla libertà e alle passioni, mentre parla di relazioni finite con un pizzico di ironia: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me, mon amour, amour”, recita il ritornello.

Se Bellissima ci aveva già conquistato – basti pensare che è da mesi in radio e colonna sonora delle coreografie su TikTok e di trend che hanno coinvolto proprio tutti – con Mon Amour Annalisa torna con ancora più energia. E infatti questo nuovo brano riprende (più o meno) lo stesso tema, raccontando quel momento di mezzo tra una relazione finita che ci ha spezzato il cuore e la voglia di ricominciare.

“Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta – ha detto la cantante parlando del suo nuovo pezzo – e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”.

“Mon Amour” di Annalisa, il testo

Quindi ci piacciamo oppure no?

Sangue nella dance floor, ci ballerò

Anche se è soltanto un altro stupido

Sexy boy

Sexy boy

Io ci sto

E domani non lavoro quindi

Uh, ce ne stiamo distesi

Ah, sopra i soldi già spesi

Uh, colazioni francesi

Ah, con gli avanzi di ieri

Se non lo facciamo me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea

Lei, un movimento tecnico

Lui, un sorso con l’arsenico

Io rimango sola come minimo

Sexy boy

Sexy boy

Allora io ci sto

E domani non lavoro quindi

Uh, ce ne stiamo distesi

Ah, sopra i soldi già spesi

Uh, colazioni francesi

Ah, con gli avanzi di ieri

Se non lo facciamo me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea

Ho visto lei che bacia lui

Lei che bacia lui

Lei che bacia lui

Lei che bacia lui

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea

Annalisa, il look da regina dark della pista da ballo

Con la presentazione del nuovo brano, Annalisa ne ha approfittato per mostrarsi ai suoi fan con un look totalmente rinnovato. Sulla cover del nuovo singolo – che ha svelato sul suo profilo Instagram – compare con caschetto castano e piercing, cambio audace (pare solo temporaneo) in occasione dell’uscita del suo ultimo pezzo.

Una vera e propria regina dark della pista da ballo, perfettamente a tema con l’anima pop dance di Mon Amour. Che si tratti di una parrucca indossata solo per il videoclip della canzone o di una reale trasformazione poco importa: Annalisa è semplicemente meravigliosa, anche senza la sua lunga chioma rossa che in questi anni l’ha accompagnata.

I fan e gli addetti ai lavori hanno già accolto con grande entusiasmo il nuovo pezzo della cantante e c’è chi è già pronto con una nuova coreografia da diffondere su tutte le piattaforme social.