Annalisa ad “Amici” gioca con il look audace: mixa pelle, vernice e blazer oversize

Nella scuola di Amici è tornata una vecchia allieva, questa volta però in veste di giudice: Annalisa è stata chiamata da Maria De Filippi per giudicare una sfida tra i cantanti del talent show di Canale 5. L’artista si è presentata in puntata con un look audace e sensuale, giocando con i tessuti e i volumi del suo outfit.

Amici, Annalisa e il look audace e sensuale

Ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con Maria De Filippi e lo speciale di Amici della domenica pomeriggio. Tra i grandi ospiti, insieme a Stash ed Enrico Nigiotti – che tra l’altro diventerà presto papà – c’era anche Annalisa, con un look audace che aveva già anticipato tra le storie di Instagram.

La cantante è stata chiamata da Maria De Filippi per giudicare una sfida tra gli allievi della scuola più famosa della tv italiana. I ragazzi hanno infatti gareggiato per un riconoscimento prestigioso: potersi esibire durante un concerto di Elisa, con performance in cui hanno mostrato tutto il loro talento.

Annalisa come sempre si è emozionata a ritornare negli studi di quella scuola che le ha fatto guadagnare il successo. “Sono molto felice di essere qua”, ha detto sorridente a Maria De Filippi. “Ti ho vista anche alle Iene che autocommentavi quello che ti scrivono, mi sei molto piaciuta”, ha risposto la conduttrice.

Ed è piaciuto molto al pubblico anche il suo outfit audace, con il quale ha giocato mixando pelle, vernice e volumi. La cantante ha infatti indossato un blazer nero oversize sopra una camicia bianca con colletto strutturato; il tocco sensuale poi era dato dai leggings in pelle neri e gli stivali in vernice, dal tacco altissimo e lunghi fino al ginocchio. Una combinazione vincente, da copiare per una serata speciale.

Amici, chi ha conquistato l’esibizione al concerto di Elisa

Sfida all’ultimo sangue per i ragazzi della scuola di Amici, che si sono contesi l’unico posto disponibile per esibirsi al concerto di Elisa. Mentre Isobel è risultata immediatamente la vincitrice della categoria dei ballerini, lo stesso non è stato per i cantanti, visto il parimerito di Wax e Angelina Mango.

Gli allievi della scuola si sono esibiti su una performance ideata totalmente da loro stessi, dalle musiche alla coreografia per i ballerini agli arrangiamenti per i cantanti. Le varie esibizioni sono state votate dai giudici esterni con voto segreto, andando a comporre così una classifica con la quale si è decretato il vincitore delle due categorie.

Se per il ballo la vincitrice era Isobel, per il canto le cose sono risultate immediatamente più complicate, perché a stabilire l’assegnatario dell’importante riconoscimento sono stati i professori della scuola. Wax e Angelina infatti, non potendo per regolamento partecipare entrambi al concerto di Elisa, hanno dovuto affrontare una nuova sfida, questa volta esibendosi su una cover.

Nonostante la bravura di entrambi i cantanti, ad aggiudicarsi la vittoria è stata Angelina, con un solo voto di scarto: decisivo è stato infatti Rudy Zerbi, che non ha potuto che riconoscere il grande talento della giovane, ormai nei cuori del pubblico.