Enrico Nigiotti papà: la foto del pancione su Instagram (con gli auguri di Emma)

Un pancione che cresce e tutta la gioia per due nuove vite che stanno per arrivare. È così che Enrico Nigiotti ha voluto rivelare al mondo di essere sul punto di diventare papà, papà di due gemelli, che con la compagna Giulia aspetta con grande trepidazione. L’annuncio arriva direttamente dal suo canale Instagram, dove ha già ricevuto gli auguri della sua amica (ed ex compagna di classe ad Amici) Emma Marrone.

Enrico Nigiotti diventa papà: l’annuncio su Instagram

Una notizia che è arrivata inattesa ma che ha attirato l’attenzione dei fan e dei tanti amici di Enrico Nigiotti, tra i quali compaiono anche nomi ben noti al pubblico italiano. Oltre a Emma Marrone, tra le prime a commentare con entusiasmo questa novità, c’è stato anche Rudy Zerbi, che ha voluto esprimere la sua gioia alla coppia che sta per accogliere non una ma ben due nuove vite.

Solo poche parole, quelle dell’artista livornese, che hanno accompagnato la tenera immagine del pancione della sua Giulia che cresce giorno dopo giorno: “Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre! Non so cosa aspettarmi. Non so come sarà e non so come sarò. So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato. “Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”.

Ha voluto così rivolgersi direttamente ai bambini, che ha mostrato nel carosello di foto attraverso un’ecografia, iniziando a muovere i primi timidi passi da papà. Un mondo certamente tutto da scoprire, per lui, che si appresta a vivere l’avventura più incredibile e sconvolgente della sua esistenza. E sì, questa volta lontano dal palco.

Giulia Diana, chi è la compagna di Enrico Nigiotti

Livornese (come lui) e laureata in psicologia, Giulia Diana è anche un’insegnante di danza. È inoltre titolare di una scuola, che si trova proprio a Livorno, intitolata Laboratorio di danza e movimento. Di lei si sa veramente molto poco: dopotutto Enrico Nigiotti ha sempre voluto tenere privata la sua vita personale, lasciando parlare le sue canzoni piuttosto che le voci che lo riguardano.

Allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi nella stagione 2009-2010, quella nella quale aveva trionfato Emma Marrone, si è sempre contraddistinto per il suo carattere forte e per il suo talento artistico molto particolare. È noto, inoltre, per la sua storia d’amore intrecciata con la splendida Elena D’Amario – oggi tra i professionisti della Scuola di Canale5 – e per aver lasciato anzitempo il gioco per consentire proprio a lei di rimanere in gara.

Per diversi anni, si è allontanato dal mondo della musica e si è mantenuto lavorando in altri ambiti. Ma l’amore per la musica non lo ha mai abbandonato. Decide così di tornare in televisione e giocarsi l’ultima carta, quella di X Factor, dove ha ritrovato Mara Maionchi – già conosciuta ad Amici – e ha sfiorato la vittoria con il singolo L’amore è.

Tantissime le soddisfazioni che sono seguite, tra cui compare anche un duetto con la conterranea Gianna Nannini, con una brillante partecipazione al Festival di Sanremo che gli è valsa il nono posto. Nonno Hollywood, uno dei brani più intensi degli ultimi anni di Festival, gli ha aperto le porte per il bis in Baciami adesso, presentata al Festival di Sanremo 2020, il primo condotto da Amadeus.