“Battiti Live”: trasparenze e cristalli per Annalisa. Bella e leggera: il look perfetto

La musica in piazza è tornata; la musica dell’estate, i brani che fanno ballare e cantare a squarciagola, che fanno sognare la spiaggia e il mare. Ed è così che Battiti Live, con alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è il modo migliore per entrare nel “vivo” degli spettacolo della stagione. Ma non solo, perché è la prima estate – dopo tanto tempo – in cui è possibile cantare davanti al pubblico danzante, felice di esserci, di sgolarsi. Naturalmente, a conquistare non sono state solo le canzoni, ma anche i look che abbiamo ammirato sul palco, da Annalisa alla Gregoraci.

Battiti Live 2022, il look dell’estate è di Annalisa: trasparenze e cristalli

L’apertura del primo appuntamento di Radio Norba Cornetto Battiti Live è stata affidata a Fedez, Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita. Ed è già in questo momento che si è avvertito chiaramente il calore del pubblico, l’accoglienza riservata agli artisti, ma anche alla voglia di scatenarsi. In seguito, è arrivata proprio lei, Annalisa, in compagnia dei Boomdabash, a cantare Tropicana: spaziale.

Non solo per la canzone, molto in linea con l’estate, che strizza l’occhio alla voglia di lasciarsi andare, ma soprattutto per l’outfit scelto dall’artista, ideale per queste notti passate tra un concerto e l’altro: ben si adatta a contesti più in, come per esempio i locali e le discoteche.

Per il concerto di Battiti Live, Annalisa ha optato per una maglia con trasparenze, gonna con cristalli e tacco verde (vertiginoso, aggiungiamo). Semplice invece il make-up, come del resto è abbastanza nel suo stile: preferisce stupire con look dallo stile elettrico, e non è la prima volta che ci lascia senza parole.

Anche l’accostamento del nero e del verde è ideale: uno stacco non da poco. Perfetta anche l’esibizione: grinta pura e adrenalina, con i Boombadash che hanno detto: “La prima estate dove possiamo vedere tutta questa gente davanti a noi, e siamo felicissimi”. E Annalisa non ha potuto fare a meno di condividere il pensiero.

Battiti Live 2022, il look di Elisabetta Gregoraci: mini dress giallo

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Avevamo già avuto un’anteprima del look sfoggiato per la prima serata da Elisabetta Gregoraci, ma avere la possibilità di vederla in diretta non ha eguali. Un mini dress giallo limone, il colore dell’estate per eccellenza. Oltretutto, questa sfumatura è in tendenza da un po’, ed è stata sfoggiata persino da Lorella Cuccarini in occasione di una puntata del Serale di Amici.

Elisabetta Gregoraci ha optato per un tessuto leggero in pizzo, molto aderente, con scollo rotondo. Nel complesso, anche il suo è un look perfetto da sfoggiare e da cui prendere spunto, soprattutto per le calde sere d’estate, in cui è fondamentale riuscire a trovare l’outfit perfetto per brillare, coniugando il desiderio di non sudare affatto.

Dobbiamo dirlo: è stato bello, alla fine, rivedere le mani in alto, sentire la partecipazione del pubblico: l’anima dell’estate, tempo di feste, e sembrano lontani, ora, quei ricordi di giorni difficili, in cui non potevamo nemmeno abbracciarci. Ottima la prima.