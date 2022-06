Elisabetta Gregoraci sceglie il giallo per la prima di “Battiti Live” e va a piedi nudi sul palco

Grande emozione per la prima serata di Battiti Live, l’ormai tradizionale appuntamento estivo che ci accompagna con tanta buona musica e un pizzico di allegria. Protagonista d’eccezione, come sempre, la splendida Elisabetta Gregoraci: anche quest’anno è lei alla conduzione dello show itinerante, ed è più bella che mai. Ma è stata la sua spontaneità a conquistare il pubblico in questa occasione.

Elisabetta Gregoraci a piedi nudi sul palco

Il primo appuntamento con Battiti Live è andato in scena nelle scorse ore, in una cornice mozzafiato: il lungomare Imperatore Augusto di Bari ha visto arrivare migliaia di fan in pieno fermento, per ascoltare tanta musica incredibile e – naturalmente – per ammirare la bellissima Elisabetta Gregoraci. Da vera padrona di casa, ruolo che ha ormai consolidato negli anni, ha portato in scena uno spettacolo grandioso che ha dato il via ad una serie di concerti tutti da seguire. Per l’occasione, come è consuetudine, la showgirl calabrese ha sfoggiato uno dei suoi look più belli.

Stavolta ha infatti scelto un miniabito giallo limone, che spicca tra i colori di questa bollente estate. Il modello è davvero grazioso, in tessuto leggerissimo di pizzo che non nasconde molto. Le maniche lunghe, impreziosite dallo stesso orlo ricamato che caratterizza la minigonna, si incrociano in uno scollo rotondo molto aderente. Ma la vera sorpresa è sul retro: una sottile striscia di tessuto funge da coprispalle, lasciando poi la schiena interamente nuda. L’ideale per queste calde serate di giugno, soprattutto sotto le luci roventi dei riflettori.

Pochi gli accessori di cui la Gregoraci ha avuto bisogno per completare il suo look: un paio di splendidi orecchini hanno fatto capolino grazie allo chignon alto con cui ha raccolto i capelli, e ai piedi un paio di vertiginose décolleté con tacco a spillo, di un delizioso color oro rosa e piene di glitter. Proprio le scarpe, tuttavia, sono state al centro della scena. Probabilmente un po’ troppo scomode per un’intera serata, Elisabetta se ne è ben presto sbarazzata per andare a piedi nudi – e nei tempi morti dello show ha persino indossato delle ciabattine gialle che le hanno permesso di riposare.

Elisabetta Gregoraci, il successo di Battiti Live

Battiti Live è alla sua 20esima edizione, ma per Elisabetta Gregoraci (di nuovo accompagnata da Alan Palmieri) si tratta solamente della sesta volta. In questi anni, la bella conduttrice ha dato prova di essere non solo una presenza affascinante sul palco, ma anche molto brava e travolgente, grazie anche alla sua spontaneità. Che è a suo agio lo si può vedere sin dal primo istante in cui prende le redini dello show: stavolta sono cinque gli appuntamenti che si susseguiranno tra le più belle località della Puglia, coinvolgendo tanti grandi artisti.

Dopo il debutto a Bari, è prevista un’altra serata con location presso lo splendido lungomare Imperatore Augusto, quindi l’intera carovana si trasferirà a Gallipoli per due appuntamenti straordinari e a Trani per concludere questa splendida edizione di Battiti Live. Naturalmente, il tutto è all’insegna della musica: già nella prima puntata abbiamo potuto incontrare cantanti del calibro di Fedez, Luigi Strangis, Gabry Ponte, The Kolors e Tananai. Ma le sorprese non sono finite, e non ci resta che attendere le prossime ore per uno spettacolo da sogno.

