Elisabetta Gregoraci torna sul palco di “Battiti Live”: dove e quando vederla in tv

Elisabetta Gregoraci, gli stivali cuissard che solo lei può indossare così

Elisabetta Gregoraci tornerà prestissimo in tv. Per la gioia di tutti i suoi fan la conduttrice sarà nuovamente al timone di Battiti Live, il programma musicale di successo in collaborazione con Radio Norba e Cornetto per la sesta volta di fila, insieme ad Alan Palmieri, da molti anni ormai suo compagno d’avventura.

Elisabetta Gregoraci torna con Battiti Live

Che sarebbe tornata presto in tv Elisabetta Gregoraci l’aveva promesso e c’è da dire che ha mantenuto la parola data: la conduttrice infatti salirà prestissimo su un palco che negli anni le ha regalato tante soddisfazioni e che non ha mai smesso di farle provare grandi emozioni.

Stiamo parlando ovviamente di Battiti Live, lo storico programma musicale di Italia 1 in collaborazione con Radio Norba e Cornetto, che torna anche quest’anno ad animare le grandi piazze della Puglia, location da sempre sfondo della kermesse. Lo show, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri per la sesta volta consecutiva, ripartirà con diverse tappe nelle più suggestive località pugliesi, ovvero Bari, Gallipoli e Trani, per regalare al pubblico i successi della musica italiana del momento e tanto divertimento.

Si tratta di una bella novità per il programma, una ventata di “normalità” dopo due anni di restrizioni date dalla pandemia. Lo show infatti non si svolgerà in un’unica location – come nelle scorse edizioni – ma verranno toccate più tappe, che faranno da cornice alle esibizioni degli artisti più amati. Il pubblico del noto programma musicale potrà di ascoltare i brani più popolari e i cantanti più famosi, con i vari tormentoni estivi anche dal vivo.

Battiti Live, le novità di questa edizione e quando andrà in onda

Il programma musicale targato Mediaset non si è mai fermato. Nonostante la pandemia, anche le due scorse stagioni sono andate regolarmente in onda, regalando comunque al pubblico momenti di spensieratezza e divertimento. Ovviamente, a a causa delle restrizioni degli ultimi anni, la kermesse musicale si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto.

Quest’anno invece si tornerà in tour: Radio Norba Cornetto Battiti Live ospiterà dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi.

I cantanti si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani, e saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi, luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

È dal 2003 che il programma ospita tantissimi cantanti italiani e internazionali che fanno cantare milioni di italiani grazie alle loto hit estive. Saranno cinque le tappe dei concerti dal vivo: il 18 e 19 giugno nel capoluogo di regione, il 2 e 3 luglio nel Salento e il 10 luglio nella provincia Barletta-Andria-Trani per il gran finale.

Oltre alla consolidatissima coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, anche questa edizione vedrà un gradito ritorno. Si tratta di Mariasole Pollio, attrice e webstar – che il grande pubblico ha avuto modo di apprezzare anche nella celebre fiction Don Matteo – che avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.