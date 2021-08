Battiti Live, Elisabetta Gregoraci emozionata: in total white è una dea

editato in: da

Elisabetta Gregoraci, bikini e look dell’estate su Instagram

Ultima puntata per l’edizione del 2021 di Battiti Live, la kermesse musicale estiva guidata dal duo formato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, padroni di casa sempre allegri ed estremamente professionali. Sul palco sono saliti i cantanti più amati in Italia e non solo. Ma a rubare il cuore del pubblico, soprattutto la bellissima presentatrice.

Reduce della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è stata assoluta protagonista, Elisabetta Gregoraci è tornata al suo consuetudinario appuntamento estivo con grande energia. Sul palco di Battiti Live, così, ha dato il meglio di sé. Per sua stessa ammissione, questa è stata per lei un’edizione veramente speciale, dove ha potuto godere a pieno dell’affetto dei suoi sostenitori. Prima della messa in onda dell’ultima puntata, infatti, su Instagram ha dichiarato:

È il mio 5° anno di conduzione e questa edizione è stata ancora più speciale, si percepiva l’amore e l’affetto ancor di più. Grazie a voi che ci avete sostenuto in questa bellissima avventura, grazie a tutta la produzione la nostra squadra pazzesca e i miei compagni Alan e Mariasole e a tutti quelli che hanno lavorato per questo successo.

Un’emozione che sul palco, nella suggestiva location del Castello Aragonese di Otranto, non ha voluto celare. Anche questa volta, poi, ha incantato con il suo look. Dopo una jumpsuit di pelle, un abito fucsia dalla scollatura profondissima e un abito traforato mozzafiato, ha optato per un vestito lungo, bianco ed elegante.

Il vestito, firmato da Elisabetta Franchi e dal costo di 680 euro (a prezzo pieno), scivola alla perfezione lungo la silhoutte della Gregoraci. La sensualità della conduttrice è esaltata da pizzo e trasparenze nient’affatto volgari, una scollatura a barca profonda, morbide arricciature e una piccola coda che sfiora il pavimento. Eligreg, per esaltare l’eleganza del look, ha lasciato i capelli sciolti scivolare in morbidi boccoli solo su un lato della nuca.

Se la presentatrice ha aperto l’ultima puntata della kermesse con l’abito bianco, per la seconda parte dello show ha optato per un velocissimo cambio di abito che ha lasciato tutti a bocca aperta. Elisabetta, infatti, ha indossato un mini dress beige, luminoso e trasparente, che lascia a vista il body nude.

L’edizione del 2021 di Battiti Live è stata un successo. Per la Gregoraci, che alla kermesse è particolarmente affezionata, sta vivendo una stagione professionale particolarmente promettente. Nei prossimi mesi potrebbe prendere parte ad importanti progetti lavorativi, ma il suo futuro sul palco dello show musicale non sembra essere, almeno per il momento, messo in dubbio. Continuerà ad incantarci a suon di musica e di look mozzafiato anche il prossimo anno?