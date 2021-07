Elisabetta Gregoraci, trattative in Rai. E su Instagram lancia il bikini animalier

editato in: da

Elisabetta Gregoraci, bikini e look dell’estate su Instagram

Elisabetta Gregoraci torna in tv con Battiti Live, su Italia 1, ma intanto confessa di aver ricevuto dalla Rai delle proposte per il prossimo autunno. E in attesa di prendere una decisione sul suo futuro, su Instagram conquista tutti con le foto in bikini animalier, diventato ormai il must have di stagione, insieme al prendisole ad uncinetto.

Elisabetta Gregoraci debutta con una nuova stagione di Battiti Live, martedì 13 luglio su Italia Uno, alle 21.20. Per la prima puntata del suo show musicale, la showgirl ha scelto un mini dress fucsia dalla scollatura audace che lascia poco all’immaginazione.

Lo spettacolo, già trasmesso da Telenorba, sbarca ora come consuetudine su Mediaset e gli artisti che si esibiscono al primo appuntamento sono dei nomi eccellenti: Fedez e Orietta Berti, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Nek, Capo Plaza, Mara Sattei, Coma Cose, Irama, Annalisa e Federico Rossi, Deddy, Sangiovanni, Gazzelle, Dotan, Shade, Boomdabash con Baby K, Master KG, Arianna e Andrea Damante.

Protagonisti delle esibizioni on the road sono, invece, Colapesce e Dimartino, da Polignano a Mare; Noemi dal Minareto di Selva a Fasano e Alessandra Amoroso da Lecce.

Mentre si accendono i riflettori su Battiti Live, la Gregoraci già pensa all’autunno. Infatti, in un’intervista a TvMia ha confessato: “Ci sono dei progetti che mi auguro si realizzino. E ci sono anche tante proposte da parte della Rai“. Secondo indiscrezioni circolate recentemente, Elisabetta avrebbe dovuto sostituire Barbara D’Urso la domenica pomeriggio, ma queste voci non sono state confermate. Poi sembrava fosse destinata alla conduzione di Scherzi a parte al fianco di Enrico Papi, ma anche a fare l’opinionista al GF Vip. Ora, stando a quanto riferisce lei stessa, starebbe valutando proposte in Rai.

In attesa di conoscere il suo futuro professionale, Elisabetta Gregoraci racconta le sue giornate estive su Instagram e lascia tutti senza fiato condividendo le foto in bikini. Non solo, l’ex di Flavio Briatore rilancia la moda del bikini animalier, un must have soprattutto da sfoggiare con la tintarella perfetta. E altro capo imperdibile quest’anno è il copricostume all’uncinetto, meglio se realizzato con le proprie mani.

La Gregoraci è un incanto e a 41 anni svela il segreto della sua forma fisica. “Ringrazio Madre Natura, mio padre Mario che sin da piccola mi ha fatto fare karate, disciplina molto formativa della quale oggi sono cintura nera e insegnante, e un metabolismo veloce, da ragazzina anche se adesso le primavere sono 41”.

Ma nulla avviene per caso, infatti la Gregoraci confessa: “Mangio parecchio, sono una golosona, ma brucio in fretta. Appena posso mi alleno, corro e faccio esercizi in palestra, cercando di non lavorare troppo sugli addominali, altrimenti i miei esplodono”.

Ricorda di aver preso 26 chili mentre era incinta di Nathan Falco, il figlio avuto con Briatore: “Mi fa tenerezza riguardare quelle foto, in tanta abbondanza mi piacevo, ero felice del periodo che vivevo. E vi garantisco che, pochi mesi dopo il parto, partii per le vacanze con la valigia piena di bikini: anche in quel momento il due pezzi era un mio alleato di benessere”.