Elisabetta Gregoraci pronta per Battiti Live. E punta a scalzare la D’Urso

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Il futuro in TV di Elisabetta Gregoraci è inarrestabile: è tra le conduttrici della 19esima edizione di Battiti Live 2021, che inizierà venerdì 25 giugno. Lo show musicale estivo per eccellenza è tra i più importanti e acclamati da critica e pubblico. Al fianco della showgirl, ci sarà Alan Palmieri. A organizzare l’evento è RadioNorba di Conversano, che sarà poi proposto su Italia 1 nel mese di luglio. Ma le buone notizie per la Gregoraci non terminano qui: sarebbe pronta a prendere il posto della D’Urso.

Di cambiamenti, Mediaset in questo periodo ne sta subendo tanti: a partire da Paolo Bonolis fino all’arrivo di Elisa Isoardi o Lorella Cuccarini, c’è una questione che ritorna spesso, ovvero la presenza della D’Urso. Molte delle trasmissioni che abbiamo seguito fino a oggi hanno salutato il pubblico, e la nuova stagione televisiva partirà solo a settembre. Con non poche sorprese, dobbiamo aggiungere, per esempio la possibile aggiunta della Gregoraci, che così scalzerebbe definitivamente la D’Urso.

Le indiscrezioni sono frenetiche e, sebbene non vi sia ancora nulla di certo e ufficiale, è chiaro il desiderio di Mediaset di cambiare un po’ le carte in tavola, offrendo nuovi spettacoli e possibilità. Barbara D’Urso dovrebbe rimanere alla conduzione di Pomeriggio 5 (e di uno show ancora top secret, ma in prima serata).

“Dopo Elisa Isoardi, un’altra showgirl si sarebbe fatta avanti per riuscire a insinuarsi negli spazi che dovrebbero essere lasciati liberi da Barbara D’Urso: si tratta di Elisabetta Gregoraci. È già pronto un programma creato su misura per lei?” Il rumor del settimanale Diva e Donna non è stato né smentito né confermato per il momento.

Intanto, la Gregoraci è pronta per dare il via a Battiti Live 2021, uno show musicale di grande importanza: il cast di quest’anno è oltretutto stellare. Di certo, avremo la possibilità di assistere a uno spettacolo degno di questo nome. Saranno presenti sul palco, pronti a portare una ventata di freschezza in un’estate afosa, nomi italiani e internazionali.

Da Bob Sinclair a Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Fedez con Orietta Berti, Loredana Bertè, J-Ax con Jake La Furia. E non mancheranno i tormentoni dell’estate, da Nina Zilli e Clementino fino a Rocco Kunt e Ana Mena. Lo sfondo sarà sempre lo stesso (in parte): la meravigliosa Puglia, dove Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri condurranno lo show. Dal Castello Aragonese di Otranto fino a Polignano, Battiti Live 2021 si preannuncia già un successo. E la Gregoraci si prepara alla (possibile) stagione televisiva a Mediaset: dovremo però attendere un’eventuale ufficializzazione.