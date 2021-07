Elisabetta Gregoraci, Pretelli escluso da Battiti Live: lui spiega cosa è accaduto

editato in: da

Pierpaolo Pretelli si confessa e spiega perché non si esibirà a Battiti Live, il programma condotto da Elisabetta Gregoraci in cui vengono presentate le canzoni dell’estate. Dopo la fine del GF Vip e l’amore con Giulia Salemi, l’ex velino di Striscia la Notizia ha pubblicato il suo primo singolo: L’estate più calda.

Il suo brano però è stato escluso da Battiti Live e Pierpaolo, al contrario di altri artisti, non si esibirà sul palco. A commentare la vicenda è stato proprio Pretelli sulle pagine di Chi. “Se andrò a presentare il brano a Battiti Live? No, diciamo che sono stato proposto, ma non è andata bene – ha confessato -. Credo che chi viene dalla tv paghi uno scotto. Si tratta di un pregiudizio che c’è nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo”. Nessun riferimento a Elisabetta Gregoraci che guida la trasmissione insieme ad Alan Palmieri con cui ha realizzato anche una canzone.

Nella Casa di Cinecittà il rapporto fra Pierpaolo ed Elisabetta aveva fatto molto discutere. La showgirl e il modello infatti si erano avvicinati molto, sin dalle prime puntate, senza nascondere un forte feeling. Nel corso delle dirette con Alfonso Signorini, l’ex moglie di Flavio Briatore aveva negato la possibilità di iniziare una relazione, causando tensioni con Pretelli. Poi le liti e l’allontanamento, coinciso con l’arrivo di Giulia Salemi al GF Vip e l’uscita della Gregoraci.

Oggi Pretelli è legato alla Salemi con cui la love story procede a gonfie vele. Un legame forte che ha portato la coppia a girare insieme il video de L’estate più calda. Qualche giorno fa aveva fatto molto discutere un post del padre di Pierpaolo che su Instagram si era complimentato con la Gregoraci per il successo di Battiti Live. Il messaggio rivolto all’ex moglie di Flavio Briatore aveva scatenato il caos fra i fan e la reazione di Pretelli che aveva negato con forza la veridicità del post: “Volevo dirvi che dopo tanti mesi e dopo tutto quello che di bello io e Giulia stiamo vivendo, c’è qualcuno che pensa di cambiare tutto questo? Con un fotomontaggio poi, mettendomi o pensando di mettermi in difficoltà?”.