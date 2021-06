Giulia Salemi in lutto: “Mia nonna ha bisogno di me”

editato in: da

Giulia Salemi festeggia i 28 anni, carriera e amori

Lutto per Giulia Salemi che ha perso l’amato zio. Su Instagram l’influencer ha raccontato di aver raggiunto l’amata nonna paterna, la signora Giulia, dopo la morte di Gilberto Barbieri, suo zio.

“Oggi sono venuta dalla mia nonna Giuly che ha bisogno di me”, ha spiegato l’ex inquilina del GF Vip. La Salemi è originaria di Piacenza: suo papà è italiano, mentre sua madre Fariba è iraniana. La Tehrani è legatissima a sua figlia e ha trasmesso a Giulia la sua forza ed esuberanza, svelata anche durante la partecipazione all’Isola dei Famosi. Il padre dell’influncer invece si è sempre tenuto lontano dai riflettori.

I genitori della Salemi hanno divorziato quando lei aveva 16 anni, ma i rapporti con la famiglia paterna sono sempre stati ottimi. In particolare l’ex gieffina è molto legata a nonna Giulia che è stata una presenza fondamentale nella sua vita. “Sono cattolica, mia madre è musulmana ma molto aperta mentalmente. La domenica andavo sempre a messa, mia nonna paterna Giulia mi ha insegnato tutte le preghiere”, ha svelato qualche tempo fa, dopo il GF Vip.

Nella Casa di Cinecittà invece aveva raccontato il loro rapporto stupendo: “Mia nonna sta soffrendo il fatto di invecchiare. Ha tanti problemi fisici e bisogna essere comprensivi perché i nonni ritornano un po’ bambini. Mia nonna non ha una borsa firmata, ha fatto un viaggio nella sua vita. La vita non è stata generosa con lei, con tre figli e il solo stipendio di mio nonno. Lui è morto 15 anni fa, lei è andata in depressione. Quando i miei si sono separati, l’unica cosa a cui mi sono aggrappata come famiglia è stata lei, per il resto questa parola non significa nulla per me. Lei è l’unica con cui ho dei ricordi, che significa casa. Perché non ho più la casa dell’infanzia, la cameretta. Nonna Giuly è l’unica che mi ricorda la parola famiglia, devo stare più tempo con lei”.

Insieme a Giulia in Toscana anche Pierpaolo Pretelli. I due giovani si sono conosciuti nella Casa del GF Vip e da allora non si sono più lasciati. La love story, iniziata dopo l’addio di Pretelli ad Ariadna Romero e il mancato flirt con Elisabetta Gregoraci, sembra procedere a gonfie vele.