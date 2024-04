Rania di Giordania nonna, la Principessa Rajwa è incinta: l’annuncio ufficiale

Fonte: IPA Rania di Giordania e Rajwa Al Saif, look da sogno alla festa dell’henné

Rania di Giordania diventa nonna. Sua nuora Rajwa è incinta del primo figlio a meno di un anno dalle nozze con il Principe ereditario Hussein di Giordania. Lo ha reso noto la Corte hashemita con un annuncio ufficiale.

Rania di Giordania diventa nonna: l’annuncio ufficiale

Dunque, Rajwa di Giordania aspetta un figlio e la nascita è prevista per quest’estate. Come di consuetudine, l’arrivo di un nuovo royal baby è stato annunciato ufficialmente con un proclama, pubblicato sul sito della Casa Reale hashemita. Questo significa che Rania di Giordania tra qualche mese sarà nonna per la prima volta. Infatti, Hussein è il primo dei suoi figli a diventare genitore. Una dolce notizia che ha portato grande gioia in Giordania, come si legge nel documento di Corte.

Ecco il testo dell’annuncio della gravidanza: “La Corte Reale Hashemita è lieta di annunciare che le Loro Altezze Reali il Principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II e la Principessa Rajwa Al Hussein aspettano il loro primo figlio quest’estate.

La Corte reale hashemita estende le sue sincere congratulazioni alle Loro Maestà il Re Abdullah II e alla Regina Rania Al Abdullah in questa occasione e augura alle Loro Altezze Reali il Principe ereditario Al Hussein e la Principessa Rajwa buona salute e gioia mentre accolgono il loro bambino”.

Rajwa di Giordania è incinta

A parte il periodo in cui è prevista la nascita del bebè, ossia la prossima estate, la Corte hashemita non ha fornito ulteriori dettagli sulla gravidanza o sul sesso del royal baby. La notizia della dolce attesa arriva del tutto inaspettata, anche perché non è passato nemmeno un anno dalle nozze da mille e una notte tra Rajwa e Hussein, celebrate lo scorso maggio e a cui hanno partecipato moltissimi Reali provenienti da tutto il mondo, anche Kate Middleton, non ancora malata, e William erano presenti. Anzi erano ospiti molto graditi, considerando che Il Principe del Galles e Hussein sono legati da una sincera amicizia.

Ma soprattutto questa prima gravidanza di Rajwa è una ventata di aria fresca e un’immensa gioia per la Principessa che un mese fa ha perso suo padre, Khaled Al Saif. Anche in quella occasione l’annuncio era stato fatto dalla Corte hashemita che aveva fatto sentire tutta la sua vicinanza e il suo sostegno alla nuora di Rania. La Regina, per altro, ha una vera e propria predilezione per Rajwa che ha accolto come se fosse un’altra figlia.

Rajwa e Hussein, dalle loro nozze, hanno partecipato a diversi eventi ufficiali per la Casa Reale. Tra questi, lo scorso gennaio, avevano intrapreso un viaggio ufficiale a Singapore. In quell’occasione però in nessuna delle foto scattate alla Principessa era trapelato qualche segnale della dolce attesa, ancora non era visibile nessuna curva sospetta che poteva far pensare a una dolce attesa.

Il Principe e la Principessa non hanno fatto trapelare nulla, fino all’annuncio ufficiale del 10 aprile. Annuncio che per altro non è stato corredato da nessuna nuova immagine di Rajwa. È probabile che le Loro Altezze Reali aspettassero la fine del Ramadan per condividere pubblicamente la notizia della dolce attesa. Sul profilo Instagram del Principe ereditario infatti molti post sono stati dedicati al mese di preghiera e uno in particola alla festa di Eid Al Fitr che segna la fine del digiuno, celebrata proprio tra il 9 e il 10 aprile.

Molti i messaggi di auguri dei sudditi per il loro Principe che sembrano quasi un pronostico della gravidanza: “Buon anno nuovo a Sua Altezza il Principe Hussein bin Abdullah II, il nostro amato Principe ereditario. Possa Dio accettare la tua obbedienza e possa tu continuare ad essere il miglior sostegno per Sua Maestà il Re”.