Rajwa di Giordania, primo viaggio con Hussein: dettagli in oro e trasparenze

Rajwa e Hussein di Giordania sono volati a Singapore. La Principessa sfoggia look da sogno (e made in Italy), ispirati a Rania di Giordania

Fonte: IPA Rajwa di Giordania

Rajwa di Giordania è volata a Singapore con suo marito Hussein per il suo primo viaggio ufficiale da Principessa. E non delude le aspettative, sfoggiando look affascinanti con dettagli sofisticati e seducenti. Insomma, si sta dimostrando la degna erede di sua suocera, Rania di Giordania.

Rajwa di Giordania, primo viaggio ufficiale a Singapore

A sette mesi dal sontuoso matrimonio, Rajwa e Hussein di Giordania sono impegnati in un viaggio di Stato di due giorni a Singapore. La coppia ha presenziato all’inaugurazione del Jordan-Singapore Tech Alliance Forum, assieme ad alcuni ministri giordani. La Principessa ha dimostrato di essere all’altezza della situazione e si è evidentemente ispirata al guardaroba di Rania, perché l’abito che ha indossato poteva tranquillamente appartenere alla Regina di Giordania.

Rajwa di Giordania, look con trasparenze

Rajwa ha scelto per l’occasione ha optato per un delicato chemisier, bianco con decori floreali neri, firmato Karen Millen, un brand molto amato anche da Kate Middleton. Il vestito presenta una fila di piccoli bottoni bianchi, una scollatura a V con fiocco al collo che la Principessa annoda a cravatta, le maniche lunghe sono a sbuffo. È proprio qui che Rajwa si permette di giocare con le trasparenze, un vedo e non vedo di classe che aggiunge comunque un tocco seducente al suo outfit.

Completano il look delle décolleté Gianvito Rossi – Rajwa quindi sceglie il made in Italy per le scarpe – e una borsa in vimini di Jacquemus. Per rendere la sua immagine meno ingessata, i capelli sono lasciati sciolti sulle spalle e pettinate con onde discrete, mentre il make up è naturale.

Fonte: IPA

Rajwa e Hussein sono apparsi rilassati e in perfetta sintonia durante l’evento. Hanno camminato fianco a fianco, mostrandosi sorridenti e a loro agio.

Rajwa di Giordania, abito bianco e dettagli oro

La coppia è stata poi invitata dal Primo Ministro di Singapore a un pranzo ufficiale. D’obbligo quindi il cambio d’abito. Rajwa ha letteralmente incantato tutti indossando un vestito bianco molto particolare. Il modello è firmato Roksanda, è bianco, a girocollo, sciancrato in vita, con gonna ampia lunga fino ai polpacci e delle maniche a campana, decorate con un fiocco all’altezza dei gomiti. È magnifica, anche grazie alla scelta sapiente degli accessori.

Rajwa indossa una cintura d’oro che richiama le slingback ‘Ascent 85’ di Gianvito Rossi e opta per la clutch a nodo intrecciato di Bottega Veneta. I capelli questa volta sono acconciati in un fresco ed elegante semiraccolto.