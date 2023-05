Rania di Giordania, polemiche e smentite sul matrimonio di Hussein e Rajwa

Fonte: IPA Rania di Giordania e Rajwa Al Saif, look da sogno alla festa dell’henné

Rania di Giordania si prepara al matrimonio più importante della sua famiglia, quello di suo figlio Hussein, Principe ereditario, con la bellissima Rajwa Al Saif. Ma nonostante la macchina organizzativa di questo royal wedding sia stata fino ad ora impeccabile non sono mancate polemiche per invitati prestigiosi che ancora non hanno fatto sapere se parteciperanno o meno e smentite circa presunti viaggi in Sardegna dell’augusta coppia. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa sappiamo delle nozze dell’anno a poche ore dalla loro celebrazione.

Nozze Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif: data, ora e location

Il matrimonio tra Hussein, primogenito di Rania di Giordania, e Rajwa Al Saif, viene celebrato ad Amman, il primo giugno alle 16, ora locale. Le nozze avranno due location. Il rito si svolge a Palazzo Zahran. Costruito nel 1957, ha un significato speciale in quanto un tempo era la dimora della defunta Regina Zein Al Sharaf, madre di Re Hussein bin Talal. È un luogo molto amato dalla famiglia hashemita, tanto da sceglierlo come scenario per numerosi matrimoni reali, tra cui quelli di Abdullah II e Rania di Giordania. Invece il ricevimento e la cena sono organizzate nel sontuoso Palazzo Al Husseiniya

La Processione Rossa

Se la Famiglia Reale britannica è solita spostarsi in carrozza come abbiamo visto durante l’incoronazione di Re Carlo, in Giordania si è soliti organizzare la “Processione Rossa”. La tradizione viene rispettata anche per il matrimonio di Hussein e Rajwa. Dopo la cerimonia infatti il corteo nuziale si dirige verso la location del ricevimento, accompagnato dall’iconica Processione Rossa. Si tratta di una flotta di 20 Land Rover rosse decapottabili. Quattordici veicoli sono impiegati nella processione, i restanti sei sono di scorta e sono pronti ad intervenire in caso di bisogno. Le Land Rover sono accompagnate da una decina di motociclette guidate da soldati in alta uniforme.

Questo particolare corteo è stato istituito quando la Giordania ha ottenuto la sua indipendenza, il 25 maggio 1946. Detiene il titolo di processione hashemita ufficiale e accompagna i Sovrani durante importanti eventi istituzionali e ricevimenti diplomatici.

L’abito da sposa di Rajwa Al Saif

L’abito da sposa di Rajwa resta ancora un mistero. Anche se sono circolate alcune indiscrezioni. È probabile che la fidanzata del Principe Hussein indossi un vestito di un brand occidentale, non solo perché qualche fa Imam, la sorella di Hussein, è convolata a nozze con un look firmato Dior. Infatti, Rania di Giordania e la madre della sposa sono state avvistate lo scorso gennaio a Milano. Questo fa pensare che l’abito possa essere di uno stilista italiano. Anche se, Rajwa ha scelto per il suo abito della festa dell’henné uno stilista saudita.

La polemica su Kate Middleton e Letizia di Spagna

Non sono mancate le polemiche sul Royal Wedding di Giordania. Infatti, malgrado manchi davvero poco alla cerimonia, ancora non è chiaro se Letizia e Felipe di Spagna e Kate Middleton e William prenderanno parte, ma quasi certamente la Reina non ci sarà visto che ha in agenda un evento proprio per il tre di giugno. La Casa Reale spagnola manda in rappresentanza sicuramente Juan Carlos e Sofia. Mentre i Windsor potrebbero sostituire i Principi del Galles con Sophie ed Edoardo, i Duchi di Edimburgo. Certo l’assenza di Letizia e Kate Middleton non passerà inosservata, dato che appare del tutto ingiustificata in considerazione dell’importanza di questo matrimonio.

Rania di Giordania, la smentita sul viaggio in Sardegna

Oltre alle polemiche, il Palazzo hashemita ha dovuto smentire indiscrezioni sul matrimonio che appunto si sono rivelate del tutto false. Infatti, era circolata la notizia che Hussein e Rajwa stavano organizzando una festa dopo il matrimonio in Sardegna, rumors che avevano sollevato non poche accese discussioni. Motivo per cui Rania e Abdullah di Giordania si sono affrettati a smentire tutto.