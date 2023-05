Rania di Giordania, il dubbio di Kate Middleton al matrimonio del Principe Hussein

Fonte: IPA Rania di Giordania e Rajwa Al Saif, look da sogno alla festa dell’henné

Il primo giugno il Principe Hussein, primogenito di Rania di Giordania, sposa Rajwa Al-Saif. Mancano pochi giorni al fatidico sì, ma ancora non si sa se Kate Middleton e William parteciperanno al Royal Wedding più importante dell’anno. In altre parole, si stanno comportando come Harry e Meghan Markle che fino all’ultimo non hanno fatto risposto all’invito per l’incoronazione di Re Carlo.

Malgrado il dubbio su William e Kate Middleton, i preparativi del matrimonio tra Hussein, Principe ereditario di Giordania e Rajwa Al-Saif. Un’anticipazione delle nozze l’abbiamo avuta con la festa dell’henné dove la futura sposa si è presentata con un magnifico abito bianco e oro, altamente simbolico, e dove Rania di Giordania è stata una splendida anfitrione che col suo discorso ha fatto perfino commuovere la nuora.

Rania di Giordania, matrimonio in due Palazzi

Già molti dettagli si conoscono di quello che è stato definito il Royal Wedding dell’anno che sarà indubbiamente all’insegna del lusso. Il matrimonio, che verrà celebrato il primo giugno, si svolgerà in due location, entrambe ad Amman, capitale della Giordania. Il rito nuziale si svolgerà presso il Palazzo Zahran, casa della bisnonna dello sposo e scenario del matrimonio tra Rania eAbdullah. Mentre la cena e il ricevimento nuziale si svolgeranno all’Al Husseiniya Palace, dove la Principessa Iman, sorella dello sposo, ha avuto la sua festa dell’henné lo scorso marzo.

Rania di Giordania, gli ospiti che hanno già confermato la loro presenza

Al matrimonio di Hussein e Rawja saranno presenti Juan Carlos e Sofia di Spagna che in Giordania fecero il viaggio di nozze. L’ex Re ha un legame speciale con questo Paese anche perché aveva stretti rapporti con Hussein II, padre di Abdullah, l’attuale Re. Hanno confermato la loro partecipazione Guglielmo e Maxima d’Olanda, Federico e Mary di Danimarca, Haakon e Mette-Marit di Norvegia, Victoria e Daniel di Svezia e Hisako e Tsuguko del Giappone.

È prevista anche la partecipazione di Miriam d’Ungheria, che fa parte della casa reale hashemita grazie al suo matrimonio con il Principe Ghazi bin Muhammad, cugino di Re Abdullah. Nota come Principessa Mariam Al Ghazi, era presente anche alla festa dell’henné.

Ci saranno anche la Principessa Elisabetta del Belgio, nota anche come la nuova Kate Middleton e Amalia dei Paesi Bassi. Entrambe le ragazze, future Regine dei loro rispettivi Paesi, hanno partecipato al ricevimento per l’incoronazione di Carlo a Buckingham Palace, iniziando così a prendere dimestichezza coi loro prossimi doveri di Corte.

Kate Middleton non ha ancora risposto all’invito

Un punto interrogativo resta la presenza di Kate Middleton e William. Stando a fonti vicine a Palazzo i Principi del Galles sono attesi al matrimonio di Hussein di Giordania, ma una conferma ufficiale non è ancora arrivata. Di certo la loro assenza farebbe più scalpore che la loro presenza, anche perché la Monarchia britannica senza di loro non avrebbe rappresentati degni d nota. Inoltre, William e Kate hanno visitato diverse volte la Giordania, sia separatamente che insieme. Vi hanno portato i figli in vacanza nel 2021 e hanno utilizzato una foto scattata in quell’occasione come cartolina di Natale. Nel 2018 vi si recarono in visita di Stato e Kate fu fotografata insieme al Principe Hussein.

La loro partecipazione al Royal Wedding sarebbe altamente gradita, contando anche che Rania e Abdullah erano presenti lo scorso 6 maggio all’incoronazione di Carlo a Londra.