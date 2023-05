Chi è la Principessa Miriam Al-Ghazi e quale legame ha con Rania di Giordania

Fonte: Getty Images La Principessa Miriam Al-Ghazi

È la cugina (acquisita) di Re Abdullah di Giordania e ha un passato da designer di gioielli. Miriam Al-Ghazi è una Principessa con un passato importantissimo come designer di gioielli, è una gemmologa ed è conosciuta per i numerosissimi matrimoni Reali che hanno caratterizzato la sua vita. È quindi una royal sui generis, determinata e con lo sguardo sempre rivolto verso i suoi obiettivi. Conosciamola meglio.

Miriam Al-Ghazi, chi è la Principessa cugina dei Reali di Giordania

Nata Miriam Ungría y López il 2 settembre 1963, a Madrid da Bernardo Ungría y Goiburu e María del Carmen López y Oleaga, la Principessa è di origine basca. È una gemmologa e designer di gioielli, ma il suo nome è divenuto famoso dopo il suo primo matrimonio, che l’ha resa Principessa di Tarnovo. Ha lavorato moltissimo nel campo del design, come direttrice del marchio spagnolo Carrera y Carrera, ma non si accontenta e fonda un suo marchio nel 2014, che chiama MdeU.

Entra così a far parte della Famiglia Reale Bulgara attraverso il suo matrimonio con il Principe di Tarnovo, Kardam e, alla sua morte nel 2015, il figlio maggiore Boris è diventato l’erede al Trono bulgaro. A settembre 2022 sposa il Principe Ghazi bin Muhammad, cugino primo di Abdullah II di Giordania, marito della Regina Rania, divenendo così membro della Famiglia Reale giordana.

La carriera della Principessa

Laureata in Storia e Geografia, con specializzazione in Storia dell’arte presso l’Università Complutense di Madrid, studia anche gemmologia, produzione di gioielli, modellatura della cera, incastonatura di pietre preziose e design di gioielli presso il Centro europeo di gemmologia e gioielleria dell’Università di Oviedo.

La sua prima collezione di gioielli arriva nel 1991 e, dopo questo primo passo, fonda l’Associazione Spagnola dei Periti di Gioielleria di cui diventa Presidente. Nel 2000 entra a far parte di Carrera y Carrera nelle vesti di direttrice di gioielleria, lanciando la collezione Garden of Roses nel luglio 2002. Nel 2014 fonda il suo marchio personale, Mdeu, che comprende un ampio catalogo composto di anelli, ciondoli, bracciali e orecchini. Nel 2017, inaugura una mostra di gioielli presso la Jordan National Gallery of Fine Arts, con l’aiuto della Famiglia Reale giordana. Nello stesso anno, presenta la mostra di tre giorni Miriam de Ungria: Exquisite Touch presso il Radisson Blu Hotel.

La vita privata

Miriam Al-Ghazi sposa Kardam, Principe di Tarnovo, l’11 luglio 1996 con cerimonia ortodossa presso la St. Andrey e St. Dimitar di Madrid. Lui, figlio maggiore di Simeone II di Bulgaria e Doña Margarita Gómez-Acebo y Cejuela è l’erede al trono di Bulgaria ormai estinto. Il suo abito da sposa è esposto al Museo del Traje. Al momento del matrimonio, è dichiarata Principessa di Tarnovo e Duchessa di Sassonia. Ha due figli, il Principe Boris e il Principe Beltran.

Il 15 agosto 2008, insieme al marito, rimane coinvolta in un grave incidente d’auto a seguito del quale riporta numerose ferite. Il marito viene trasportato immediatamente all’Hospital Universitario La Paz dove gli viene diagnosticato un serio danno cerebrale. Il Principe muore nel 2015. Miriam Al-Ghazi vive ora a Kensington e, il 3 settembre 2022, ha sposato il Principe Ghazi bin Muhammad, cugino di Re Abdullah, al Palazzo Raghadan.