Kate Middleton, la Principessa Rajwa di Giordania rischia di oscurarla

Kate Middleton e Rajwa di Giordania si incontrano al castello di Windsor ed è subito sfida ad alti livelli: i look fantastici a confronto

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e Rajwa di Giordania si sono incontrate per la prima volta a un appuntamento di lavoro e hanno talmente brillato con due look molto diversi tra loro che è davvero difficile chi tra le due è più incantevole. Insomma, la sfida è ad alti livelli e la scelta è ardua.

Kate Middleton, il primo incontro di lavoro con Rajwa di Giordania

Settimana intensa per Kate Middleton, iniziata con un breve viaggio di un giorno in Irlanda del Nord ed è proseguita con un incontro formale al castello di Windsor con Rajwa, nuora di Rania di Giordania impegnata in un tour in Italia.

La Principessa del Galles e la Principessa hashemita erano accompagnate dai loro rispettivi mariti, William e Hussein, entrambi destinati al trono. Le due coppie hanno posato per la foto ufficiale, ma hanno anche girato un breve video, poi condiviso sul profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace.

Nel video William e Kate accompagnano i loro ospiti all’interno del Castello, nelle immagini si vedono le due coppie scendere l’antico scalone e giungere all’esterno di Windsor dove le Principesse e i Principi si sono intrattenuti amabilmente.

A commento della clip si legge: “È stato un piacere dare il benvenuto a Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Al Hussein bin Abdullah II di Giordania e Sua Altezza Reale la Principessa Rajwa a Windsor questa mattina”.

Per Rajwa e Kate è stato il primo incontro di lavoro. Anche se ci sono state altre occasioni in cui le due donne si sono incrociate. Tra l’altro Lady Middleton e William erano presenti al matrimonio della Principessa e del Principe di Giordania.

Kate Middleton e Rajwa di Giordania, look a confronto

Sia Kate che Rajwa sono note per la loro eleganza e in effetti il loro incontro è segnato da due look superlativi.

Lady Middleton si è tolta il giaccone e la maxi gonna country per indossare uno dei suoi superlativi tailleur pantaloni, eletto completo d’eccellenza per le riunioni di lavoro. Kate ha sfoggiato un ensemble color cammello, firmato da Roland Mouret, composto da giacca monopetto con tasche laterali e pantaloni aderenti a zampa, già indossato per una visita a un ente benefico nel 2023. Kate lo ha abbinato a una camicia bianca con fiocco al collo, uno dei suoi capi preferiti che sceglie tanto per incontri ufficiali che per quelli meno formali.

Anche Rajwa ha optato per i pantaloni, ma il suo outfit era meno classico. La Principessa ha indossato una camicia bianca a maniche lunghe a sbuffo, sopra la quale ha indossato un bustier nero con bottoni d’oro, abbinato a dei pantaloni a signaretta.

Mentre Rajwa ha raccolto i capelli in un’elegante coda di cavallo, Kate li ha tenuti sciolti e boccolosi.