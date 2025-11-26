Rajwa di Giordania, divina in azzurro con l’abito da sogno trasparente

Rajwa di Giordania ha incantato con un caftano celeste, impreziosito da ricami e dettagli trasparenti, creato appositamente per lei e la borsa di Valentino

IPA Rajwa di Giordania

Rajwa di Giordania ha accompagnato suo marito Hussein alla cerimonia per i 75 anni della Jordan Football Association (JFA), incantando tutti con un magnifico abito celeste finemente ricamato e dai dettagli trasparenti.

Rajwa di Giordania, una visione celeste

Rajwa di Giordania si sta facendo conoscere al mondo per la sua eleganza che non ha nulla a invidiare a quella di sua suocera. Se Rania di Giordania ha fatto sensazione qualche giorno fa a Doha con un look dagli accostamenti audaci, la moglie del Principe Hussein ha lasciato senza fiato con un thoub azzurro spettacolare, abbinato a dettagli gioiello.

Suo marito Hussein ha partecipato alla serata per i 75 anni della Jordan Football Association in rappresentanza di suo padre, il Re Abdullah. E ha voluto al suo fianco la moglie.

Rajwa ha indubbiamente dato il meglio di sé, sfoggiando un look arabo celeste che esprimeva raffinatezza e serenità. La Principessa indossava un caftano, disegnato apposta per lei dalla stilista Iman Al-Ahmad. L’outfit era composto da due pezzi: un abito lungo e un abaya aperto in stoffa trasparente, entrambi erano perfettamente coordinati nel colore e nello stile.

Il thoub richiamava lo stile tradizionale giordano grazie ai ricami bianchi e argento che andavano a impreziosire il look, conferendogli un aspetto regale e moderno al contempo.

Rajwa di Giordania, la borsa metallizzata di Valentino

La nuora di Rania ha voluto aggiungere alcuni accessori gioiello per rendere ancora più esclusivo il suo outfit. In particolare ha abbinato il suo abito alla borsa di Valentino, la VLogo Signature Chain argentata.

Tra l’altro il brand, fondato dal famoso stilista italiano, è tra i preferiti della sceicca Moza del Qatar, il cui marito le acquistò anni fa l’intera Maison che però ha già rivenduto.

Il dettaglio della borsa è particolarmente significativo, perché mostra come Rajwa abbia fatto proprio lo stile della Regina Rania che è capace di fondere il lusso internazionale con lo stile e l’identità giordana e di farlo con grande classe, senza forzature o eccentricità.

Rajwa di Giordania, il semi raccolto romantico

Per quanto riguarda il trucco e parrucco, la Principessa ha optato per un semi raccolto che le ha permesso di tenere i capelli sciolti e ondulati con un paio di ciuffi sul viso, che creavano un delizioso effetto neo romantico. Il make up, come sempre, è stato realizzato con colori tenui, tonalità neutre per gli occhi e un rossetto lucido chiaro per le labbra.

Rajwa di Giordania, l’anello con zaffiro che ricorda quello di Kate Middleton

Rajwa ha indossato gioielli discreti: una collana sottile, degli orecchini con brillanti e un anello con una pietra blu, probabilmente uno zaffiro, che s’intonava perfettamente con il suo look azzurro.

L’anello ricordava quello famosissimo di Kate Middleton, appartenuto a Lady Diana, che ricevette da William per il loro fidanzamento e che lei indossa in tutte le occasioni formali.

Le foto della cerimonia sono state condivise dal Principe Hussein sul suo profilo Instagram e una di queste lo ritrae seduto accanto alla moglie sorridente. A commento delle immagini, il futuro Re della Giordania ha scritto: “Rajwa e io siamo stati felicissimi di unirci alla Jordan Football Association per celebrare il suo 75° anniversario. Grazie alla vostra ambizione e determinazione, abbiamo trasformato il sogno in realtà. Grazie alla nostra Nashama (la nazionale giordana)”.

