Rajwa di Giordania, prove da Regina con il meraviglioso completo bianco, il dettaglio originale

Il look indossato da Rajwa di Giordania per il suo ultimo impegno ufficiale.

La Principessa Rajwa di Giordania ha sposato il 1º giugno 2023 il Principe ereditario del trono hashemita, Hussein, figlio dell’amatissima Regina Rania e del Re Abdullah II bin Al Hussein. La giovane esponente della Casa Reale ha già dimostrato di avere tutte le doti per essere una perfetta Regina in futuro, cogliendo la pesante eredità dell’ammirata suocera.

La Principessa, infatti, è sempre discreta, composta e ha un naturale fascino regale, ma nelle occasioni che lo richiedono, ha già dimostrato di possedere la giusta empatia per avvicinarsi ai suoi futuri sudditi. Una dote non da poco conto di Rajwa di Giordania è quella di riuscire a scegliere sempre dei look che si adattano alla sua bellezza naturale, facendola apparire elegante e ricercata.

Così è stato anche di recente quando la futura Regina ha accompagnato il marito in un impegno pubblico, mostrandosi con un meraviglioso coordinato bianco, elegante ma dalla personalità ben definita.

Rajwa di Giordania, l’impegno pubblico

Rajwa di Giordania non è molto presente nella vita pubblica della Casa Reale hashemita ma, quando partecipa a un evento ufficiale, riesce sempre a farsi notare. Così è stato anche il 14 agosto 2025 quando la futura sovrana del regno ha accompagnato il marito Hussein in un appuntamento pubblico.

La coppia reale ha incontrato, infatti, un gruppo di studenti che hanno superato recentemente a pieni voti l’esame di certificazione per l’istruzione secondaria generale, come raccontato dal futuro Re sul suo profilo Instagram ufficiale. Il Principe Hussein ha descritto i ragazzi che ha incontrato come promettenti e ha fatto loro i suoi complimenti: “Oggi, un gruppo di giovani e donne promettenti raccoglie i premi del proprio duro lavoro. Congratulazioni a voi e alle vostre famiglie per l’eccezionale risultato raggiunto nell’esame per ottenere il certificato di istruzione secondaria generale. Vi auguro di continuare con successo i vostri percorsi accademici e professionali”.

Il Principe Hussein ha scelto per l’occasione un abito elegante nero, composto da pantalone e giacca, accompagnato da una semplice camicia bianca. La Principessa Rajwa di Giordania, al suo fianco, ha scelto di apparire più radiosa che mai con un completo bianco. Il coordinato della futura Regina aveva un design aderente, nella parte superiore, esaltando così la sua figura perfetta, ma presentava diverse caratteristiche originali.

Rajwa di Giordania in abito bianco

Nelle sue apparizioni pubbliche, Rajwa di Giordania appare sempre chic e affascinante, tanto che sembra che la Principessa abbia deciso di seguire le orme della suocera Rania, sempre impeccabile in fatto di stile. Ma, come la sua giovane età concede, la futura Regina si concede sempre dei tocchi di originalità nei suoi look.

Anche il meraviglioso coordinato bianco, sfoggiato di recente, presentava dei dettagli sorprendenti. Il completo era formato da una blusa attillata e da un pantalone dal taglio largo che, però, davano la sensazione di essere uniti tra loro. La parte inferiore dell’outfit sembrava più che altro una maxi gonna, visto che sopra il pantalone si trovavano due ali di stoffa in tinta, che arrivavano fino ai piedi della Principessa, e presentava dei bottoni metallici in vita. La parte superiore del look era a girocollo e con le maniche lunghe.

Rajwa di Giordania ha completato il suo look con degli accessori sorprendenti, rompendo il total white con una borsa e un paio di scarpe nere. La Principessa ha portato con sé una mini bag di Vienne Wave Calfskin in pelle nera traforata e ha indossato delle calzature in tinta di Alexander McQueen con evidente cinturino sul davanti e tallone scoperto.