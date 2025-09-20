Rajwa di Giordania ha partecipato a un banchetto di stato di recente, mentre Sophie di Edimburgo si trova in viaggio di stato in Giappone. I loro look sono romantici

Gli esponenti delle case reali europee spesso sono chiamati a rappresentare il loro paese in viaggi ufficiali all’estero, in cui stringono rapporti e fortificano alleanze tra paesi. Proprio per queste ragioni, Letizia di Spagna e il marito Felipe si trovano negli ultimi giorni in Egitto e la Regina non ha perso occasione per sfoggiare dei look sorprendenti.

Allo stesso modo, anche il Principe ereditario hashemita e la moglie, la Principessa Rajwa di Giordania, sono stati ospiti di un banchetto di stato a Washington, organizzato in loro onore dal vice presidente americano JD Vance giovedì 18 settembre 2025.

Ma anche i Duchi di Edimburgo, Sophie ed Edoardo, stanno viaggiando per il Giappone e sono stati anche ricevuti dalla Famiglia Reale dell’importante paese orientale. Per queste importanti occasioni pubbliche, sia Rajwa di Giordania che Sophie di Edimburgo hanno sfoggiato dei look ispirati alla natura dal sapore davvero romantico.

Rajwa di Giordania, il coordinato di seta rosa

Rajwa di Giordania ha sposato il Principe ereditario Hussein di Giordania l’1 giugno 2023 con una cerimonia da sogno e dalla loro unione è nata la piccola Iman. La coppia reale appare sempre affiatatissima in pubblico e la futura Regina del paese mediorientale sembra aver ereditato il fascino e il gusto per lo stile dalla suocera Rania, conosciuta in tutto il mondo per la sua capacità di selezionare sempre l’outfit perfetto per ogni occasione.

Anche Rajwa di Giordania appare chic ed elegante in ogni occasione e, anche di recente, ha dimostrato il suo gusto raffinato, indossando un coordinato dallo stile romantico, che era decorato dalla stampa di dei fiori di pesco. La moglie del futuro sovrano ha sfoggiato questo look sorprendente in occasione del banchetto di stato organizzato a Washington da JD Vance e dalla moglie. Il completo della Principessa era composto da una gonna con taglio asimmetrico, più corta sul davanti e più lunga dietro, e da una camicetta, entrambi con la stessa stoffa rosa pastello. Il look di Rajwa di Giordania era stato firmato da Alexander Mc Queen, uno dei brand preferiti di un’altra Principessa molto famosa, Kate Middleton.

La moglie del Principe Hussein ha arricchito il suo outfit con una doppia cintura nera, che sottolineava la sua vita perfetta e rompeva l’unità cromatica del coordinato rosa. Rajwa di Giordania ha indossato anche un paio di scarpe in tinta con la punta chiusa, il tallone scoperto e il tacco basso di Gianvito Rossi. Infine la futura sovrana ha completato il suo look con una mini bag nera in pelle traforata di Maison Alaïa.

Sophie di Edimburgo, l’abito blu stampato

Sophie di Edimburgo è ormai da tempo uno dei volti più importanti della Monarchia Inglese. La moglie del Principe Edoardo, infatti, sembra essere il vero braccio destro di Re Carlo III e la Duchessa presenzia spesso a degli eventi pubblici per la Corona. Così è stato anche di recente quando, insieme al marito, si è recata in Giappone per una visita di stato.

Nel paese orientale la coppia reale è stata anche ricevuta dall’imperatore e, per l’occasione, Sophie di Edimburgo ha sfoggiato un abito in seta blu, arricchito da delle stampe sorprendenti. La Duchessa, infatti, ha omaggiato il paese che sta ospitando il suo viaggio con un vestito decorato da tenerissimi fiori di pesco. La moglie del Principe Edoardo ha completato il suo look con un paio di scarpe col tacco color oro e con una clutch beige.