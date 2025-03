Fonte: IPA Rania e Rajwa di Giordania

Rajwa di Giordania è la moglie dell’erede al trono hashemita, il Principe Hussein, e come la suocera Rania di Giordania ha già dimostrato di avere la stoffa da Regina, soprattutto in fatto di stile. La nuora della sovrana hashemita infatti è apparsa sempre impeccabile, chic ed elegante in ogni evento ufficiale a cui ha preso parte, ispirandosi spesso anche alla classe della suocera.

Così è stato anche il 25 marzo 2025 quando Rajwa e Hussein di Giordania hanno preso parte a una cena molto speciale. Per l’occasione la futura Regina del paese mediorientale ha scelto un look dal taglio tradizionale, che ricorda gli outfit sfoggiati di recente dalla stessa Rania di Giordania.

Rajwa di Giordania, il look ocra

Rajwa di Giordania sta dimostrando di essere la perfetta erede dell’amatissima Regina Rania, visto che non perde occasione per dimostrare la sua classe ed eleganza in ogni uscita pubblica. Il 25 marzo 2025 la Principessa è apparsa bellissima e raffinata, come sempre, accanto al marito, il Principe Hussein.

La coppia reale ha partecipato a un iftar in compagnia di alcuni bambini, ospiti di orfanotrofi, come raccontato dallo stesso erede al trono sul suo canale Instagram ufficiale: “Rajwa ed io siamo stati felicissimi di condividere l’iftar di oggi con dei bambini degli orfanotrofi”. Nelle foto e nei video condivisi dal futuro sovrano si vede la coppia reale mentre gioca e condivide la cena con dei piccoli sudditi e Rajwa appare raggiante e bellissima.

La Principessa di Giordania ha scelto d’indossare per l’occasione un abito dal taglio tradizionale color ocra. Il vestito aveva un taglio a tunica, allargandosi nella parte inferiore e creando delle onde quando lei si muoveva. La stoffa dell’abito era decorata con stampe geometriche ton sur ton e l’outfit di Rajwa di Giordania era completato da una giacca lunga fino ai piedi nello stesso tessuto del vestito.

Ma la Principessa non ha lasciato al caso neanche gli accessori che ha deciso di portare con sé per l’incontro pubblico. Rajwa di Giordania ha selezionato, infatti, una mini bag senape con manico rigido e un paio d’orecchini in oro con pendente rotondo in ambra. La moglie del futuro sovrano ha indossato anche delle ballerine marrone scuro.

Il Principe Hussein ha scelto un look più casual per partecipare all’evento importante, indossando una t-shirt nera e un pantalone sportivo in tinta. I due Principi hanno cenato con i loro piccoli ospiti in una tavola adornata da decori azzurri, blu e gialli. Prima del momento conviviale, Hussein e Rajwa si sono lasciati coinvolgere dall’entusiasmo dei bambini in diverse attività organizzate dal Children’s Museum.

Rajwa di Giordania s’ispira a Rania

Il look di Rajwa di Giordania per l’ultimo evento ufficiale a cui ha partecipato era elegante e tradizionale e la rendeva protagonista con il suo colore vivace. Allo stesso modo, anche Rania di Giordania ha scelto di recente degli abiti tradizionali e colorati per partecipare a diversi iftar del Ramadan.

Le due donne di spicco della Giordania sembrano condividere lo stesso amore per l’eleganza, anche se lo stile di Rajwa è leggermente meno osato (per quanto riguarda le tinte e i tagli) di quello sfoggiato dalla più esperta suocera, da anni considerata un’icona di moda mondiale.