Rania di Giordania splende nell’abito tradizionale coloratissimo

Rania di Giordania non ne sbaglia una, specie in materia di stile: sua Maestà per un banchetto Iftar ha scelto di sfoggiare un abito della tradizione giordana, illuminando tutt'intorno

Com’era? La classe non è acqua, e Rania di Giordania si è dimostrata una grande intenditrice di stile non solo quando si tratta di indossare mise occidentali. Sua Maestà ha organizzato un evento e per l’importante occasione ha scelto di dare sfoggio di un altro splendido abito d’ispirazione mediorientale, onorando così tutto il fascino e l’eleganza della moda tradizionale giordana.

Rania di Giordania sceglie la tradizione: l’abito

La Regina Rania di Giordania non ne sbaglia una: secondo i propri doveri di sovrana, proprio qualche giorno fa ha organizzato un banchetto Iftar presso il Palazzo Al Husseiniya per esprimere tutto il suo orgoglio ad un gruppo di affermati giovani giordani provenienti da tutto il regno. Tra loro spiccavano volontari, giornalisti, artisti, imprenditori e beneficiari del Fondo Al Aman per il futuro degli orfani.

Per la sentita occasione la donna ha ponderato bene la scelta da fare in materia di stile, che alla fine è ricaduta sull’usanza come è spesso accaduto in tempi recenti: possiamo ammirarla nello scatto sottostante radiosa come non mai con addosso un magnifico abito tradizionale, lungo fino a sfiorarle le caviglie, dalla fitta fantasia etnica ad esplorare la palette dei colori più caldi.

Ad illuminarla grandemente era poi anche il lungo capospalla color terracotta, una sorta di kimono in raso dalla texture scintillante e dotato di decorazioni in perle. Perfettamente intonati a questo le décolleté a punta, rasate e con cinturino sul dorso del piede, e la borsetta portata a mano. Completavano infine il tutto dei gioielli dorati.

“Colazione, pensieri e grandi ambizioni! Ogni volta che i giovani si incontrano, imparano qualcosa di nuovo.. Buon anno nuovo, dal successo al successo. Un Iftar pieno di grandi sogni e grandi idee! Ogni volta che incontro i giovani della nostra nazione, imparo qualcosa di nuovo.” sono state le parole della sovrana ad evento terminato.

Rania di Giordania nonna per la seconda volta è più radiosa che mai

Un periodo a dir poco intenso, questo, per Rania di Giordania. E non ci riferiamo esclusivamente alla traboccante agenda pubblica o alle preoccupazioni verso la delicata situazione geopolitica del suo paese, ma ad un evento di gran lunga più positivo: sua Maestà è da poco diventata nonna di Amina, la figlia di Iman e Jameel, arrivata solo sei mesi dopo Iman, primogenita dell’erede al trono Hussein e della moglie Rajwa.

È innegabile, da quel momento vi è una luce particolare nello sguardo della nonna bis, la stessa che l’ha illuminata improvvisamente non appena ha preso in braccio la sua amata nipotina per la prima volta. A testimonianza di ciò un tenerissimo video postato su Instagram dalla stessa regina, a fermare nel tempo il primo incontro della neonata Amina con la sua affiatata famiglia. Sequenze emozionanti, in cui il re Abdallah, i principi e le principesse di casa Hashemita conoscono e celebrano insieme la nuova arrivata, con il forte legame che li unisce.

Che sia questo il reale motivo dietro alla sua luce? Noi crediamo proprio di sì.