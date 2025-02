Rania di Giordania nonna bis, è nata la figlia della Principessa Iman

Fonte: IPA Rania di Giordania

Una gioia incontenibile quella di Rania di Giordania, che è diventata nonna per la seconda volta. Solo poche settimane fa la Regina aveva dato l’annuncio della gravidanza della sua secondogenita, la Principessa Iman, e adesso c’è un nuovo membro a regalare tanta felicità alla famiglia reale.

È nata Amina, la figlia della Principessa Iman di Giordania

A fine gennaio Rania di Giordania aveva dato una bellissima notizia al mondo: la sua secondogenita, la Principessa Iman, era in dolce attesa per la prima volta. Allora la Regina non aveva fornito nessun dettaglio sul sesso del nascituro, né sulla data presunta del parto. Ad accompagnare lo scatto pubblicato su Instagram – una dolcissima foto su una spiaggia al tramonto con la Principessa Iman e suo marito Jameel Thermiotis che si guardano mentre lei svela il pancino – aveva scritto “Entrambi sono cari al mio cuore, ma quello che verrà è ancora più prezioso… Possa Dio portarlo a una fine benedetta. Due è una coppia, tre è una benedizione”.

Adesso Rania di Giordania ha annunciato la nascita della sua nipotina con una carrellata di scatti tenerissimi che mostrano la Principessa Iman, ancora sul letto d’ospedale, che tiene in braccio la piccola, con accanto il marito e i nonni bis Rania e il Re Abdullah. “La mia cara Iman ora è madre”, ha scritto a corredo delle foto. “Siamo grati e felicissimi di incontrare Amina, la nuova benedizione della nostra famiglia. Congratulazioni Jameel e Iman, Dio benedica voi e la vostra preziosa bambina”.

Il post ha raccolto centinaia e centinaia di commenti di congratulazioni per la nascita della Principessina: “Quanto è bello quando la famiglia è benedetta da un nuovo arrivo che riempie la casa di amore e gioia! Congratulazioni a Iman e Jameel per la nascita della preziosa Amina, che Allah la renda la luce dei vostri occhi e riempia la sua vita di felicità e salute”, ha scritto un utente.

L’amore di Iman e Jameel

Iman di Giordania e Jameel Thermiotis si sono sposati ad Amman nel marzo 2023 – qualche mese prima del matrimonio di suo fratello maggiore Hussein che è convolato a nozze il primo giugno 2023 con Rajwa – mentre il fidanzamento era stato annunciato nel luglio 2022.

Iman e Jameel si sono conosciuti alla Georgetown University di Washington e da quel momento non si sono più lasciati: molto riservati, non hanno account social e appaiono raramente in pubblico.

La Principessina Amina va ad allargare la famiglia reale di Giordania, che da qualche mese ha già vissuto una grande gioia: lo scorso agosto infatti Hussein, futuro Re di Giordania, e la moglie Rajwa sono diventati genitori per la prima volta della piccola Iman. “Sia lodato Dio per i suoi doni più grandi… Hai illuminato le nostre vite con la nostra preziosa nipote, Iman. Che Dio ci protegga da te. Congratulazioni ad Al Hussein e Rajwa, e che Dio riempia le vostre vite di benedizioni e felicità”, aveva scritto Rania di Giordania su Instagram.

La piccola Iman, però, in quanto femmina, non è in linea di successione al trono, che viene tramandato attraverso la dinastia del re Abdullah Ibn Al-Hussein, seguendo la linea ereditaria maschile. Infatti se Hussein e Rajwa non dovessero avere figli maschi, sarebbe il primo nipote maschio a diventare un giorno re.