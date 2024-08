Fonte: IPA Rania Di Giordania

La Regina Rania di Giordania è diventata nonna da qualche giorno ma la gioia dell’intera Famiglia è già incontenibile. La corte hashemita si è infatti riunita intorno alla coppia di neo-genitori, composta dal primogenito dei Sovrani Al Hussein e da sua moglie Rajwa, per festeggiare la piccola che porta il nome della sua adorata zia. Le foto dei suoi cari, tutti riuniti per conoscerla e stringerla tra le braccia per la prima volta, hanno letteralmente fatto il giro del mondo sebbene non avessimo ancora visto la neo-mamma che si stava chiaramente riprendendo dalle fatiche del parto.

La prima foto di Iman di Giordania

Dopo giorni d’attesa, in cui la Famiglia Reale ha fatto a gara per coccolare la piccola Iman, ecco finalmente comparire la nuova Famiglia riunita con la piccola che ora è pronta per tornare a casa e iniziare la sua vita insieme a mamma e papà. Mamma Rajwa è raggiante, bellissima nel suo abito lungo a fiori, mentre papà Al Hussein non potrebbe essere più felice di così. Vediamo anche la piccola Iman nel suo ovetto, portata a spasso con sicurezza da Al Hussein. La bambina ha già conosciuto sua nonna Rania di Giordania, che è accorsa in ospedale per vedere per la prima volta la sua nipotina.

Con lei c’era l’intera Famiglia, compreso il marito Abd Allah che ha abbracciato teneramente suo figlio all’ingresso della struttura, prima di prendere in braccio Iman e farsi riconoscere come nonno. I suoi figli hanno conosciuto la nipotina uno per uno e hanno immortalato il momento con delle foto bellissime che sono state pubblicate anche sul profilo Instagram ufficiale della Casa Reale.

“Grazie di cuore al personale del Royal Medical Services per le eccezionali cure prestate nei giorni scorsi a Rajwa e Iman”, ha scritto Al Hussein sul suo profilo social, mostrando la piccola per la prima volta dalla sua nascita. Per la coppia, che si è sposata a giugno 2023, Iman è la prima figlia.

Il messaggio di Rania di Giordania e Re Abd Allah

“Sia lodato Dio per i suoi doni più grandi… Hai illuminato le nostre vite con la nostra preziosa nipote, Iman. Che Dio ci protegga da te. Congratulazioni ad Al Hussein e Rajwa, e che Dio riempia le vostre vite di benedizioni e felicità”, ha scritto Rania di Giordania alla nascita della sua prima nipote, che era attesa da giorni visto che il pancione di Rajwa era diventato incontenibile. Con la nuora, poi, ha un ottimo rapporto: solo qualche settimana prima del parto le aveva reso omaggio, in una di quelle che era stata l’ultima uscita della coppia Reale prima del lieto evento.

“Sia lodato Dio che ci ha dato la nostra prima nipote, Iman bint Al-Hussein. Mi congratulo con Al-Hussein e Rajwa Al-Azizan per la loro neonata. Chiediamo a Dio di farla crescere bene e di proteggerla per i suoi genitori. Hai illuminato la nostra famiglia, nonno”, ha invece scritto Abd Allah, che nelle prime foto con la nipotina è apparso visibilmente emozionato per questa nuova nascita che ha portato grande gioia nella famiglia.