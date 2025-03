Il giorno speciale di Rania e Rajwa di Giordania: “Buona festa della mamma”

Fonte: IPA Rania e Rajwa di Giordania

È un giorno speciale per Rania di Giordania e la nuora, la Principessa Rajwa. Il 21 marzo si celebra la festa della mamma in Medio Oriente e in diversi Paesi arabi, proprio a ridosso dell’arrivo della primavera, e il Principe Hussein non ha perso occasione per fare una dolce dedica alle due donne più importanti della sua vita. Da una parte la madre, dall’altra la moglie che quasi un anno fa ha dato alla luce la piccola Iman.

La dedica del Principe Hussein di Giordania

“Alla mia amata mamma e alla mia amata moglie, la vostra presenza riempie di gioia le nostre vite, e il vostro amore è il vero significato del donare. Buona festa della mamma”, ha scritto Hussein di Giordania per celebrare le sue due donne. Un post condiviso sul suo profilo Instagram, così che tutti possano ammirare i due scatti che ha scelto per l’occasione. Da una parte una foto che lo ritrae insieme alla Regina Rania che, in tenuta casual (con una T-shirt firmata Ganni), tiene in braccio la nipotina Iman mentre lui, seduto accanto, osserva con grande dolcezza la scena.

Dall’altra un bellissimo ritratto della moglie, la Principessa Rajwa, che ha sposato nel 2023 in una sontuosa cerimonia al cospetto delle teste coronate e capi di Stato di tutto il mondo. Un evento che ha fatto la storia della Famiglia Reale giordana, scalzato soltanto dalla nascita della Principessina Iman, lo scorso agosto. Nella foto di Rajwa c’è, naturalmente, anche la bambina: per la Principessa è la prima festa della mamma da quando l’ha data alla luce e il suo sorriso radioso esprime tutta la gioia di questa giornata speciale.

La prima festa della mamma di Rajwa di Giordania

La prima festa della mamma non si scorda mai, come quella del papà che qui in Italia abbiamo celebrato da pochissimo. Rajwa e Hussein sono giovani e amano usare i social per condividere i momenti importanti, anche quelli più spensierati che vedono protagonisti la loro bella famiglia. Non sorprende che anche in questo 21 marzo lo abbiano fatto.

Rajwa è una presenza molto amata nella Famiglia Reale giordana e non era facile, visto il gran clamore attorno a una figura emblematica come quella di Rania. Far paragoni vien da sé in casi del genere e con una donna di gran classe e stile come la Regina di Giordania è difficile tenere il passo.

Ma Rajwa con la sua naturale eleganza non ha avuto alcuna difficoltà. È giovane ma con la testa sulle spalle, una donna di cultura oltre che di ottimi natali. Ha lo stile, le maniere, la dolcezza e la freschezza auspicabili in qualunque futura Regina e a Rania, com’è stato evidente in più occasioni, è sempre piaciuta. Entrambe hanno sposato un erede al trono, oggi sono anche entrambe mamme e per questo ancor più legate.