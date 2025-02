Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

L’ultimo anno alla corte di Giordania è stato caratterizzato da un evento pieno di gioia. Il 3 agosto 2024, infatti, è nata la piccola Iman, figlia dei futuri sovrani Hussein e Rajwa di Giordania. Un nuovo arrivo che ha dato felicità a tutti i membri della Casa Reale hashemita, compresa nonna Rania di Giordania. A distanza di alcuni mesi dal lieto evento, il Principe Hussein di Giordania ha condiviso un nuovo scatto della piccola di casa, che ritrae il Re Abdullah giocare affettuosamente con la nipotina.

Re Abdullah di Giordania, il dolce scatto con la piccola Iman

L’erede al trono di Giordania è il Principe Hussein, nato dal matrimonio da favola tra Re Abdullah e la Regina Rania. Il futuro Re ha sposato nel giugno 2023 la Principessa Rajwa e la coppia ha accolto la nascita della loro prima figlia Iman il 3 agosto 2024. I Principi di Giordania non condividono molto la loro privata coi sudditi, ma da quando è arrivata la piccola Principessa, l’erede al trono ha scelto diverse volte di raccontare la sua felicità ai sudditi.

Negli scorsi mesi, infatti, Hussein di Giordania aveva condiviso una dolce foto mentre teneva in braccio la figlioletta, vestito in divisa militare. Ma anche la Regina Rania si è mostrata sui social mentre stringeva a sé la nipotina.

Di recente l’erede al trono hashemita ha mostrato sul suo canale Instagram ufficiale un nuovo scatto della Principessina Iman, mentre gioca con il nonno Re Abdullah di Giordania. Nella foto, infatti, si vede la piccola di casa mentre stringe tra le sue manine le guance del sovrano, che la guarda con tenerezza. Un ritratto lontano da quelli che siamo soliti osservare del Re del paese hashemita, che mostra la sua parte più privata e tutto l’affetto che prova per la piccola di casa.

Hussein di Giordania ha accompagnato lo scatto social con una dolce didascalia: “Iman con il suo prezioso nonno”. In seguito ha anche aggiunto: “Fede e Amore”, riprendendo il nome della Principessina Iman che vuol dire proprio fede. La piccola di casa ha ereditato il nome della zia, sorella maggiore del Principe Hussein di Giordania che, presto, le donerà un cuginetto o una cuginetta.

Iman di Giordania, un cugino in arrivo

La nascita della Principessina Iman di Giordania non è l’unico lieto evento di cui sarà protagonista la Casa Reale hashemita. Di recente, infatti, la Regina Rania ha annunciato la gravidanza di sua figlia Iman, anche in questo caso con una bellissima foto social. Nel ritratto, scattato al tramonto, si vedono la Principessa e il marito Jameel Thermiotis che si guardano di profilo, mettendo in evidenza il pancione dell’esponente della Casa Reale.

Come sempre il Palazzo Reale hashemita ha deciso di non svelare il sesso del nascituro e il suo mese di nascita, quindi, la Principessina Iman di Giordania potrebbe conoscere presto un cugino o una cuginetta. Sicuramente anche il nuovo arrivato a corte sarà al centro delle attenzioni dei due sovrani e dei nuovi post social dei diversi esponenti della Casa Reale.