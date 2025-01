Rania di Giordania di nuovo nonna. La Principessa Iman è incinta per la prima volta

Fonte: IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania sarà presto nonna di nuovo. Infatti, sua figlia Iman aspetta il primo figlio. Dunque, la Famiglia Reale si allarga ancora, dopo l’arrivo, lo scorso agosto, della piccola Iman, la primogenita di Rajwa e del Principe ereditario Hussein.

Rania di Giordania, l’annuncio della gravidanza

Ad annunciare l’arrivo del nuovo Royal Baby, è la stessa Rania di Giordania, condividendo la notizia della gravidanza di sua figlia su Instagram. La Regina ha infatti pubblicato una foto davvero dolcissima e romantica per comunicare al mondo questa splendida notizia. Nell’immagine, scattata su una spiaggia al tramonto, la Principessa Iman e suo marito Jameel Thermiotis si guardano l’uno di fronte all’altra e lei. Ritratti in controluce e di profilo, lei svela la pancia della dolce attesa.

Nel commento alla foto, Rania scrive: “Entrambi sono cari al mio cuore, ma quello che verrà è ancora più prezioso… Possa Dio portarlo a una fine benedetta. Due è una coppia, tre è una benedizione”.

Moltissimi i messaggi di auguri per l’arrivo di un nuovo bebè a Corte. C’è chi scrive: “Non vediamo l’ora di vedere un altro ROYAL BABY ❤️”; “Che Dio li benedica”; “Millemilamila congratulazioni. Che Dio benedica la nostra Iman”.

Rania di Giordania, la Principessa Iman è incinta per la prima volta

Iman è la secondogenita di Rania e Abdullah di Giordania. Il bebè che è in arrivo è il primo per lei. La Principessa si è sposata con Jameel Thermiotis il 12 marzo 2023, qualche mese prima del matrimonio di suo fratello maggiore Hussein che è convolato a nozze il primo giugno 2023 con Rajwa.

Hussein, futuro Re di Giordania, e Rajwa sono diventati genitori per la prima volta lo scorso 3 agosto. Hanno una bambina, anche lei di nome Iman. Dunque, Rania sta per diventare di nuovo nonna.

Rania di Giordania, chi eredita il trono

La piccola Iman, però, in quanto femmina, non è in linea di successione al trono. Infatti, secondo la costituzione del regno hashemita di Giordania, il trono viene tramandato attraverso la dinastia del re Abdullah Ibn Al-Hussein, seguendo la linea ereditaria maschile.

Di conseguenza, se Iman e Jameel avessero un maschio, allo stato attuale sarebbe quest’ultimo sarebbe in linea di successione al trono dopo il Principe Hussein e suo fratello Hashem. Ovviamente, se Hussein e Rajwa avessero un altro figlio e fosse maschio, il trono passerebbe a lui. In questa complicata linea di successione, bisogna tener conto anche dell’eventuale prole di Salma, l’altra figlia di Rania, che ancora non è sposata.

In ogni caso, come da tradizione, il sesso del nascituro non viene praticamente mai rivelato prima del parto. Ma qualunque esso sia per nonna Rania il suo arrivo è “una benedizione”.

L’arrivo di un nuovo Royal Baby non è l’unica lieta notizia per Rania e Abdullah. Infatti, a gennaio è stato annunciato anche il fidanzamento della nipote, la Principessa Sara, figlia del fratello minore del Re.