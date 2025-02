Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Rania Di Giordania

Grande gioia al Palazzo Reale di Giordania visto che la Regina Rania ha annunciato via social l’arrivo di una nuova nipotina. Dopo la gioia per la nascita della piccola Iman, avvenuta la scorsa estate, adesso la famiglia Reale del paese mediorientale si è allargata di nuovo, accogliendo l’arrivo di Amina.

La sovrana e il Re Abdullah, quindi, sono diventati nonni-bis e dalle ultime immagini inedite condivise da Rania di Giordania sul suo canale Instagram ufficiale, sembra proprio che i due non stiano più nella pelle dalla gioia per il recente lieto evento.

Rania di Giordania condivide un video della sua famiglia

Rania di Giordania ha accolto di recente la nascita di una seconda nipotina, la piccola Amina, figlia della Principessa Iman e del marito Jameel Thermiotis, sposato a marzo 2023. Solo a fine gennaio la Regina del paese arabo aveva svelato la gravidanza di sua figlia, non rivelando che la dolce attesa fosse già a termine.

La sovrana in seguito ha utilizzato il suo canale Instagram ufficiale per annunciare la gioia per la nascita della nipotina con un dolce post, a corredo di una galleria di fotografie: “La mia cara Iman ora è mamma. Siamo grati e felicissimi di incontrare Amina, la nuova benedizione della nostra famiglia. Congratulazioni Jameel e Iman, possa Dio benedire voi e la vostra preziosa bambina”.

Adesso Rania di Giordania ha deciso di condividere un video inedito dalla stanza d’ospedale in cui si trova sua figlia, che mostra immagini private dei componenti della Famiglia Reale Giordana che fanno visita alla nuova arrivata. Il primo protagonista del filmato e Re Abdullah, che sorride felice alla figlia, in piedi davanti al suo letto d’ospedale. In seguito si vede la Principessa Salma osservare la piccola nipote e un’immagine raggiante del neo papà, mentre sorseggia un’aranciata.

Anche la piccola Iman, in braccio al Principe Hussein osserva la cuginetta e, in seguito, la protagonista del video è la stessa Rania di Giordania che gioca con la sua prima nipotina, nata lo scorso agosto. Anche Rawja, la moglie dell’erede al trono saluta la cognata, ancora nel letto d’ospedale e s’avvicina alla culla della Principessina Amina.

Negli ultimi frame del video il Principe Hussein e suo cognato conversano con le loro piccole in braccio. Il video si conclude con il lato più tenero della Regina Rania di Giordania che accarezza i capelli della neomamma Iman e appunta una spilla sul suo lenzuolo.

Rania di Giordania, l’abbraccio con Rawja

Il video privato condiviso da Rania di Giordania, sul suo canale Instagram ufficiale, mostra la parte più intima e inedita della Famiglia Reale, unita per accogliere la Principessa Amina. Un particolare frame del filmato mette in luce anche l’importante rapporto che lega la Regina alla nuora Rawja, moglie del Principe Hussein. Le due donne, infatti, si stringono in un abbraccio che sottolinea la loro stima reciproca.

La sovrana e colei che prenderà il suo posto sul trono hanno anche scelto un look simile per l’occasione, visto che entrambe hanno optato per abiti casual e per un make-up leggero.