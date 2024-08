Fonte: Getty Images Rania di Giordania

Il Principe ereditario Al Hussein e Rajwa di Giordania sono diventati genitori di una splendida bambina. La nascita era attesa da giorni ma ora finalmente possono tenere tra le braccia la Principessa che hanno voluto chiamare con un nome molto speciale. Nel primo video della nuova arrivata si vede il primo figlio di Rania di Giordania, oggi nonna, che culla la piccola Iman. Questo è anche il nome della sorella minore di Al Hussein, senza dubbio entusiasta per essere appena diventata zia.

Le prime parole di Rania di Giordania da nonna

“Sia lodato Dio per i suoi doni più grandi… Hai illuminato le nostre vite con la nostra preziosa nipote, Iman. Che Dio ci protegga da te. Congratulazioni ad Al Hussein e Rajwa, e che Dio riempia le vostre vite di benedizioni e felicità”, ha scritto Rania di Giordania nei suoi primi minuti da nonna. Una nascita che aspettava da tempo e che è arrivata il 3 agosto, a qualche settimana dall‘ultima uscita pubblica della coppia Reale.

“Sia lodato Dio che ci ha dato la nostra prima nipote, Iman bint Al-Hussein. Mi congratulo con Al-Hussein e Rajwa Al-Azizan per la loro neonata. Chiediamo a Dio di farla crescere bene e di proteggerla per i suoi genitori. Hai illuminato la nostra famiglia, nonno”, ha scritto il marito di Rania di Giordania, Re Abd Allah, che si è firmato “nonno” molto teneramente, avvicinandosi così alla piccola ma anche ai sudditi che da sempre gli sono molto affezionati.

I Reali di Giordania annunciano l’arrivo di Iman

“La Corte Reale Hashemita esprime le sue sincere congratulazioni e i suoi migliori auguri alle Loro Altezze Reali e alle Loro Maestà il Re Abd Allah II e la Regina Rania Al Abdullah per questa felice occasione”, si legge nella nota, “Le Loro Altezze Reali sono immensamente felici e grate di accogliere la loro primogenita e invitano i sostenitori a prendere in considerazione l’idea di fare una donazione al Fondo Al-Aman per il futuro degli orfani invece di inviare regali o fiori”.

La Principessa Iman, che già dalla sua nascita pare impegnata a fare del bene al mondo tramite le donazioni al Fondo Al-Aman, è la prima nipote dei Sovrani di Giordania e non potrebbero essere più felici di così. Il suo papà Al Hussein, che nel suo primo video ufficiale la culla teneramente, è il primogenito di Rania e Re Abd Allah ed è quindi il Principe ereditario. Di sua moglie Rajwa, al quale è molto unito, aveva detto: “Grazie a lei sono cambiato in meglio. Rajwa ha un buon carattere, da quando ci siamo sposati sono diventato più calmo. È una grande benedizione aver trovato la donna della mia vita”.

La coppia si è sposata nel 2023 con un matrimonio romantico al quale hanno partecipato tutte le teste coronate del mondo. Che il loro fosse un grande amore è apparso chiaro da sempre e la nascita di Iman non fa che confermarlo. Il video di Al Hussein che culla la sua bambina, assolutamente inedito per un Principe del suo rango, è la dimostrazione che insieme andranno molto lontano.