Rajwa al Saif, tutto quello che c’è da sapere sulla nuora di Rania di Giordania

È stata appena presentata al mondo e le attenzioni sono già tutte su di lei: Rajwa al Saif è la futura Regina di Giordania, e la bellissima nuora di Rania. Il Principe Hussein ha infatti annunciato il suo fidanzamento ufficiale con la giovane saudita che un giorno indosserà la corona, svelando una storia d’amore che fino a ora era stata tenuta nascosta.

Chi è Rajwa al Saif, la futura Regina di Giordania

Lunghi capelli castani, lineamenti delicati e quello stile elegante e raffinato che l’ha subito messa a confronto con Kate Middleton: Rajwa al Saif è la fidanzata del Principe Hussein, primogenito di Rania di Giordania e del Re Abdullah II, che un giorno non troppo lontano indosserà la corona da Regina di Giordania.

È nata a Riyad il 28 aprile 1994 – ha esattamente 3 mesi più del fidanzato, nato il 28 luglio 1994 – e proviene da una delle più importanti e ricche famiglie dell’Arabia Saudita. Sebbene non abbia discendenze reali, la famiglia di Rajwa discende da una dinastia di sceicchi, che regnarono sulla città di Al-Attar fino alla fine del XIX secolo.

La giovane saudita è comunque legata alla Famiglia Reale: la madre – Azza bint Nayef Abdulaziz Ahmed – appartiene al clan al-Sudairi, di cui fa parte anche l’attuale Re Salman. Si tratta di una dinastia di un certo prestigio, e soprattutto di una casata ricchissima: il padre, Khalid bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz al Saif, è un ingegnere civile, che si è formato all’Università americana di Beirut, e che oggi è proprietario di El Seif Group (una delle imprese più potenti del Paese nel settore delle costruzioni e degli investimenti).

Ultima di quattro figli – Faisal, Nayef e Dana sono gli altri discendenti della famiglia al Saif – Rajwa ha studiato in Arabia Saudita, per poi laurearsi in architettura alla Syracuse University di New York.

Rajwa al Saif, il fidanzamento con il Principe Hussein

Fino all’annuncio del fidanzamento ufficiale, non si conosceva neanche l’esistenza della coppia degli eredi al trono. Come da tradizione, il Principe Hussein ha vissuto la sua storia d’amore con Rajwa lontano dai clamori del gossip e con discrezione, e ha presentato ai sudditi la fidanzata solo al momento della comunicazione delle nozze.

È stata Rania di Giordania a condividere, tramite i suoi account social, la bella notizia: la Regina ha pubblicato delle foto che ritraggono la coppia di neo fidanzati, dedicando loro dolcissime parole: “Ho pregato Allah – come ogni madre – di concederti tutto il bene che meriti e di trovare la persona che ami, e Rajwa è arrivata. Congratulazioni a mio figlio, il principe Al-Hussein, e alla nostra preziosa e dolce Rajwa”.

Negli scatti fa capolino ovviamente il meraviglioso anello di fidanzamento, un meraviglioso modello di Cartier con un diamante centrale dal taglio ovale incastonato tra due pietre più piccole.

Sembra che Rajwa sia stata accolta con grande entusiasmo dalla Famiglia Reale – Rania l’ha definita come una “terza figlia” su Instagram – e anche lo stesso Principe Hussein ha mostrato tutta la sua gioia sui social: “Preghiamo Dio di benedirci. Grati alla mia cara famiglia giordana per il suo sincero sostegno”, ha scritto a corredo di un bellissimo ritratto con la sua futura sposa.