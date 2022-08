Rania di Giordania, il Principe Hussein si fidanza: nozze in vista con la bellissima Rajwa

Fonte: Getty Images Rania di Giordania e il Principe Hussein

È un momento ricco di felicità per Rania di Giordania e per il Re Abdullah II: dopo l’annuncio del fidanzamento della Principessa Iman, anche il primogenito della coppia reale, il Principe Hussein ha dato notizia del suo matrimonio. Quello che fino a qualche anno fa era considerato lo scapolo d’oro della Giordania, convolerà presto a nozze con la bellissima saudita Rajwa.

Rania di Giordania, l’annuncio del fidanzamento del Principe Hussein

Un altro matrimonio in vista alla Corte giordana: dopo l’annuncio del fidanzamento tra la Principessa Iman bint Abdullah II e Jameel Thermiotis, è arrivata un’altra bellissima notizia. Rania di Giordania ha annunciato tramite i suoi account social ufficiali che il Principe Hussein, il suo primogenito – nonché erede al trono – convolerà presto a nozze con Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif.

La Regina ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono la coppia di neo fidanzati, dedicando ai giovani bellissime parole: “Ho pregato Allah – come ogni madre – di concederti tutto il bene che meriti e di trovare la persona che ami, e Rajwa è arrivata. Congratulazioni a mio figlio, il principe Al-Hussein, e alla nostra preziosa e dolce Rajwa”. E ha aggiunto: “Che Allah vi benedica e vi renda felici, non credevo fosse possibile avere così tanta gioia nel mio cuore! Congratulazioni al mio figlio più grande, il Principe Hussein e alla sua bellissima futura sposa, Rajwa”.

Nelle foto i futuri sposi appaiono sorridenti e raggianti, mentre abbracciano Re Abdullah II e posano per i ritratti ufficiali con la famiglia al gran completo. Rajwa è bellissima e non teme il confronto con l’affascinante suocera: indossa un abito verde, coperto da un leggero caftano avorio con decori raffinati che riprendono il colore del vestito e del velo. Meravigliosa anche Rania, che ha scelto un abito nero a collo alto a maniche lunghe, impreziosito da eleganti dettagli argentati.

Chi è Rajwa, la fidanzata del Principe Hussein

Il fidanzamento dell’erede al trono, il Principe Hussein, è stato annunciato il 17 agosto, a poco più di un mese da quello della sorella minore Iman, che sposerà Jameel Alexander Thermiotis.

Impossibile non notare la bellezza, la grazia e l’eleganza della futura Regina di Giordania, la saudita Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif. La fidanzata del Principe Hussein è nata a Riyad, il 28 aprile 1994 (ha esattamente 3 mesi più del fidanzato, nato il 28 luglio 1994).

Dopo la scuola secondaria in Arabia Saudita ha studiato nel College of Architecture della Syracuse University di New York, USA. Da parte di madre è legata a la famiglia reale saudita per la loro appartenenza al clan al-Sudairi, a cui appartiene anche l’attuale re Salman.

Il Principe Hussein, chi è il futuro Re di Giordania

Fino a qualche tempo fa il Principe Hussein era considerato lo scapolo d’oro di Giordania. Il primogenito del Re Abdallah II e della Regina Rania ha ereditato dai genitori fascino e carisma. Tratti scuri e fisico atletico, Hussein ha studiato scienze politiche all’Università di Georgetown e alla Edmund A. Walsh School of Foreign Service a Washington DC, ama la lettura e lo sport, soprattutto il calcio.

È stato addestrato, come il padre, alla britannica Royal Military Academy Sandhurst, e oggi vanta il titolo di tenente nelle Forze armate giordane, che lo ha visto spesso impegnato sul campo. Hussein è anche tra gli under 30 più influenti: è stata la persona più giovane a parlare a nome del suo Paese al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, in passato ha incontrato Michelle e Obama e si prepara a esser sempre più influente per la politica della Giordania.