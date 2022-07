Rania di Giordania, la figlia bellissima si è fidanzata: anello e foto da sogno

Fonte: IPA Rania di Giordania, l’abito ricamato per l’Iftar è un sogno

La figlia maggiore di Rania di Giordania e di Re Abdullah II si sposa. La Corte ha annunciato il fidanzamento tra la Principessa Iman bint Abdullah II e Jameel Thermiotis. E l’anello con diamante è da favola.

Rania di Giordania, il toccante messaggio su Instagram

Il fidanzamento della figlia di Rania di Giordania è stato comunicato martedì 5 luglio, ma la Regina ha condiviso la notizia sul suo profilo Instagram con un bellissimo messaggio dedicato alla sua primogenita.

Rania ha postato la foto ufficiale del fidanzamento che vede Iman abbracciata a Jameel, guardare dritto davanti a sé con un sorriso felice. La Principessa indossa un leggero abito bianco con maniche lunghe arrotolate sui polsi, un colletto alto ricamato, corpetto plissettato e gonna morbida. Quasi un’anticipazione dell’abito da sposa che ci si aspetta essere da mille e una notte. Iman appoggia la mano sinistra sul petto del suo futuro marito per mostrare l’anello di fidanzamento, un solitario da favola.

Rania scrive su Instagram a commento dello scatto: “Congratulazioni mia carissima Iman; il tuo sorriso è sempre stato un dono d’amore che ho adorato dal giorno in cui sei nata. Auguro a te e Jameel una vita piena di amore e gioia!”.

Rania di Giordania, la figlia si è fidanzata: l’annuncio ufficiale

Il messaggio della Regina è stato anticipato dal comunicato del Palazzo dove si legge: “La Corte hashemita è lieta di annunciare il fidanzamento di Sua Altezza Reale la Principessa Iman bint Abdullah II con il Sig. Jameel Alexander Thermiotis, martedì 5 luglio 2022, alla presenza delle Loro Maestà il Re Abdullah II e la Regina Rania Al Abdullah, così come le Loro Altezze Reali il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II, il principe Hashem bin Abdullah II e la principessa Salma bint Abdullah II, oltre ai membri della famiglia del signor Thermiotis”.

“La Corte esprime le sue sincere congratulazioni a Sua Altezza Reale la Principessa Iman e al signor Thermiotis in questa occasione” e ha augurato loro “una vita piena di felicità”. La foto ufficiale del fidanzamento è quella condivisa dalla Regina.

Chi è la Principessa Iman

Rania è molto legata alla figlia Iman che fin da piccola ha viaggiato al seguito della madre. Celebre il tour ufficiale che fecero in Giappone quando la Principessa aveva appena 10 anni. Insieme visitarono la Sodo Kimono Academy di Tokyo dove ebbero la possibilità di indossare l’abito tradizionale giapponese. Coi genitori Iman è stata anche in Gran Bretagna, Francia, Italia e Cina.

Iman bint Abdullah II è nata nel 1996 ed è la primogenita di Rania e di Abdullah II. Ha due fratelli e una sorella, Husayn ibn ‘Abd Allah, Salma bint Abdullah e Hashim ibn ‘Abd Allah. Ha studiato a Washington ma trascorre la maggior parte del tempo in Giordania dove partecipa regolarmente agli eventi ufficiali con i suoi genitori.

Chi è Jameel Thermiotis

Oltre ad essere nota per le sue attività filantropiche, Iman è famosa per la sua squisita eleganza che ha ereditato da sua mamma Rania cui somiglia moltissimo. Il fidanzato di Iman, Jameel Thermiotis, è nato a Caracas, in Venezuela nel 1994. Ed è un Managing Partner di un fondo con sede a New York.