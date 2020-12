Chi è Salma, la bellissima figlia di Rania di Giordania

È bellissima e ha sangue reale che scorre nelle sue vene, ma lasembra pronta a discostarsi dai classici canoni e, proprio come sua mamma Rania , è votata da sempre all'empowerment femminile. Anzi, è proprio lei ad aver compiuto uno dei primi passi verso un cambiamento epocale per il suo Paese, scegliendo la carriera militare dopo gli studi e guadagnandosi il titolo didelle Forze Armate di Giordania. E i suoi genitori non potrebbero essere più orgogliosi.