Rania di Giordania incanta letteralmente l’Eliseo. Invitata insieme a suo marito il Re Abdullah II a Parigi, ha affascinato a tal punto Emmanuel Macron che l’ha salutata con un bacio a mano prolungato e adulante. Nemmeno la minigonna di sua moglie Brigitte l’ha distratto.

Rania di Giordania e Abdullah II sono stati accolti all’Eliseo da Emmanuel e Brigitte Macron che hanno offerto loro un pranzo di lavoro durante il quale si è discusso della situazione a Gaza e dell'”estrema urgenza” di un cessate il fuoco, in seguito al conflitto israelo-palestinese. Durante l’incontro il Re di Giordania e il Presidente francese hanno parlato “della massiccia fornitura di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, in continuità con le operazioni di cooperazione già in corso”, come si legge nel comunicato stampa dell’Eliseo.

Rania di Giordania, il look verde di Elie Saab

Rania, che presto diventerà nonna per la prima volta perché suo figlio Hussein e Rajwa aspettano un bambino, si è presentata a Parigi con un magnifico look verde bosco che ha lasciato tutti senza fiato per la sua eleganza e raffinatezza.

La Regina ha optato per un completo di Elie Saab, il brand che sta diventando di tendenza tra le teste coronate. Infatti, anche Charlene di Monaco lo ha scelto per due outfit consecutivi durante eventi di gala, prima il jumpsuit bianco e poi quello nero con dettagli in pizzo.

Tutt’altro genere è invece il look sfoggiato da Rania. L’ensemble era composto da un top oversize a piccole righe ondulate verde scuro su sfondo più chiaro, motivo che si ripete sulla gonna a trapezio lunga fino al polpaccio. A dare un tocco sofisticato è la sciarpa stretta annodata al collo a cravatta e il bottone d’oro sul colletto della camicia.

Rania abbina all’outfit una piccola borsa a tracolla verde, trapuntata, con chiusura a fermaglio dorato, di Elie Saab. Per spezzare il total green la Regina opta per delle décolleté bianche con tacco killer, le classiche Romy 100 in vernice di Jimmy Choo.

La Regina lascia i capelli sciolti ondulati con riga in mezzo. Mentre il make up utilizza ombretti color terra e un rossetto rosa tenue. Da notare la raffinata manicure bianco latte. Per quanto riguarda i gioielli, la Regina ha indossato un paio di piccoli orecchini a cerchio, una collana rigida in oro giallo, l’anello con brillante e uno smartwatch.

Macron rapito da Rania di Giordania

Macron è evidentemente incantato da Rania di Giordania, tanto da salutarla con un caloroso e delicato bacio a mano, durante il quale non ha mai smesso di guardarla. D’altro canto, il Presidente francese ha un ottimo rapporto con la Corte giordana. Infatti anche con Abdullah si sono salutati calorosamente con una stretta di mano e un abbraccio. Ma appena arrivati all’Eliseo è stata indubbiamente la Regina a catturare l’attenzione di tutti, compresa quella di Macron.

Brigitte Macron con la minigonna bianca

Mentre il Presidente faceva il bacio a mano a Rania, Abdullah II salutava Brigitte Macron con un più innocuo e normale scambio di baci sulla guancia.

La First Lady come sempre elegantissima indossava un tailleur bianco, composto da una giacca a doppiopetto e una minigonna dritta. Per quanto stia benissimo, non riesce a contrastare il fascino di Rania che è semplicemente meravigliosa.