Rania di Giordania regale in borgogna, ma un dettaglio rovina tutto

Fonte: IPA Rania di Giordania in borgogna

Rania di Giordania è tornata a mostrarsi in pubblico in tutto il suo splendore con un look tanto semplice quanto regale. L’occasione è stata importante sia per lei che per il marito, Sua Maestà il Re Abdullah: la cerimonia tenutasi presso il Palazzo Al Husseiniya per celebrare il 78esimo Giorno dell’Indipendenza della Giordania. La splendida Rania era con il Re ma anche con il figlio minore, il Principe Hashem.

Rania di Giordania sceglie un abito borgogna

Quale miglior occasione di una cerimonia ufficiale e importante come questa per sfoggiare un nuovo look? Rania di Giordania, a differenza delle sue “colleghe” Royal, non è rinomata per essere una maestra del riciclo e capita praticamente sempre che indossi abiti nuovi e preziosi, scelti con molta cura in base all’evento ufficiale al quale deve presenziare.

In questo caso la cerimonia per il Giorno dell’Indipendenza della Giordania richiedeva un dress code sobrio e non è casuale che la splendida Rania abbia optato per un unico colore: il borgogna. Una tonalità corposa e scura, perfetta per il suo incarnato, che ha reso l’abito firmato Solace London ancor più bello, se possibile.

Si tratta del modello Lydia disegnato dal marchio britannico e pensato in origine in tonalità più chiare come crema, blu elettrico, caramello e l’immancabile pink in stile Barbie. L’abito è lungo e si appoggia sinuoso sulla silhouette della Regina ma senza aderire troppo ed è impreziosito da un piccolo drappeggio sulla spalla destra, dal quale si estende una manica effetto-mantello. Nell’insieme è una creazione che ricorda un po’ gli abiti in stile medievale, così come quelli che vediamo indossare alle attrici in serie o film fantasy alla Game of Thrones, complice anche il dettaglio della cintura: sottile quanto basta per segnare il punto vita ma arricchita da una fascia metallica decorata con incisioni e pietre.

Rania di Giordania è impeccabile ma sbaglia borsa

Impeccabile, è certamente la parola che viene sempre in mente quando si osserva Rania di Giordania e si analizzano i suoi look. Questo abito è stato semplicemente perfetto per un’occasione istituzionale al fianco del marito, il Re Abdullah, e al cospetto di alti funzionari e ufficiali, membri del corpo diplomatico e rappresentanti di partiti politici, organizzazioni della società civile e associazioni professionali.

Eppure anche la splendida Rania, maestra di perfezione, può cadere in errore. Molti ammiratori e ammiratrici della Sovrana hanno notato un dettaglio che in effetti sembra stonare un po’ con il resto del look: la borsa. Siamo abituate alle classiche pochette e alle clutch che le Royal amano sfoggiare in mille forme, colori, materiali e dimensioni (pensiamo a quelle di Maxima d’Olanda, tanto per citarne una), ma la Regina di Giordania ha scelto un modello decisamente insolito. A giudicare dalle immagini di tratta di una piccola tracolla con manico corto, realizzata in un tessuto morbido di colore grigio che ricorda quello dei cappotti teddy.

Una scelta insolita, per non dire un “errore”. Ma a Rania di Giordania possiamo perdonare tutto.