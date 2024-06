Rajwa di Giordania e il Principe Hussein sono stati ritratti in un nuovo scatto con il pancione in evidenza

Fonte: IPA Rajwa di Giordania e il Principe Hussein

Un nuovo lieto evento sta per avere luogo alla corte reale giordana. Rajwa di Giordania e il Principe Hussein, infatti, sono in attesa di un erede che arriverà durante la stagione estiva. Nulla di più concreto è noto sulla gravidanza dell’esponente della casa reale e vige il massimo riserbo sia sul sesso del nascituro che sull’effettivo mese in cui il lieto evento dovrebbe avere luogo.

La coppia, che è convolata a nozze con un matrimonio da Mille e una notte, a cui hanno preso parte le teste coronate di tutto il mondo, ha scelto di non condividere molti scatti dell’importante periodo che sta vivendo la Principessa Rajwa di Giordania. Le prime foto della gravidanza della futura sovrana, infatti, sono state divulgati solo a giugno, quando la gestazione andava avanti già da qualche mese. Di recente, però, è stata la Regina Rania di Giordania ha voler condividere una foto che ritrae il figlio, insieme alla nuora, con il pancione in bella vista.

Rajwa di Giordania, la nuova foto in gravidanza

Rajwa di Giordania è la moglie dell’erede al trono giordano, il Principe Hussein. I due futuri regnanti si sono spostati a giugno 2023. Dopo un anno di amore, la coppia è pronta ad accogliere il loro primogenito nel corso dell’estate 2024. Rajwa di Giordania si è mostrata, bellissima e raggiante in gravidanza, in uno scatto divulgato a inizio giugno dalla Casa reale giordana. Per l’occasione, la Principessa indossava un abito rosso acceso, omaggio alla dinastia hashemita. Sempre con un abito dello stesso colore, la moglie del Principe Hussein ha presenziato al Giubileo d’Argento per i 25 anni di regno di Re Abdullah, pochi giorni dopo la pubblicazione della sua prima foto in gravidanza.

Adesso, un’altra occasione speciale ha spinto la Regina Rania di Giordana a condividere un nuovo scatto della nuora in dolce attesa. La sovrana, infatti, ha postato una foto per il compleanno del Principe Hussein, erede al trono giordano. Nel contenuto digitale si vede il futuro regnante con la moglie che, presa di profilo, mostra il pancione.

La Regina Rania di Giordania ha accompagnato la foto con una didascalia in cui faceva i suoi migliori auguri al figlio, citando anche la nuora e il lieto evento in arrivo: “Buon compleanno mio carissimo Hussein. Non vedo l’ora di vedere te e Rajwa come genitori!”.

Rajwa di Giordania, il look premaman

Rajwa di Giordania, come la suocera Rania, ha sempre dimostrato il suo gusto unico in fatto di look. Già in occasione del suo matrimonio, la Principessa ha saputo scegliere un abito adatto, elegante ma, allo stesso tempo, sorprendente. Di recente la Principessa è apparsa in un post della Regina con un look premaman molto semplice. Rajwa di Giordania, infatti, indossava un abito beije dalla linea pulita e senza ricami. Unico vezzo del vestito, dei bottoncini posti sulla manica.

Accanto a lei, il marito Hussein si è fatto immortalare con un outfit total black. L’erede al trono, infatti, indossava una camicia nera a mezze maniche, abbinata a un pantalone in tinta. Due look semplici a sottolineare il vero protagonista dello scatto: il pancione della futura Regina.