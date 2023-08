Al Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif, prima uscita pubblica dopo le nozze: splendidi

Fonte: IPA Nozze Rajwa e Hussein di Giordania: chi c’è nella foto ufficiale e look

Al Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif hanno preso parte all’undicesima edizione della King Abdullah II International Basketball Cup. Prima uscita pubblica dopo le nozze maestose per la coppia Reale di Giordania, il cui matrimonio ha letteralmente lasciato senza fiato per la bellezza dei look e non solo. I novelli sposi hanno sostenuto la loro squadra, e la Giordania ha vinto contro il Messico: sorrisi meravigliosi, sguardi complici e volti rilassati. E hanno sorpreso tutti: invece di look mozzafiato a eventi importanti, si sono mostrati semplicemente per come sono.

Al Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif, la prima uscita insieme in pubblico dopo le nozze

Il Principe e la Principessa di Giordania sono convolati a nozze il 1° giugno 2023: una cerimonia sontuosa ed elegante che ovviamente ha richiesto la presenza di molte delle teste coronate di tutto il mondo. Look matchy matchy, per questa occasione: semplicemente, Al Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif hanno optato per delle magliette nere con i colori della bandiera giordana. Un tifo sfegatato, il loro, e basta vedere le foto per rendersene subito conto.

La competizione si è svolta come di consueto: l’evento è giunto alla sua undicesima edizione, e ovviamente il Principe Ereditario Al Hussein di Giordania non poteva proprio mancare. Al suo fianco la Principessa Rajwa Al Saif, la sua meravigliosa sposa. Questi eventi sono amatissimi dalla coppia Reale di Giordania. Dagli scatti si può comprendere la loro felicità: rilassati e innamorati.

Come potrebbe essere altrimenti, del resto? La cerimonia delle nozze si è tenuta al Palazzo Zahran ad Amman, e poco dopo gli sposi e gli ospiti sono andati al Palazzo Al Husseiniya per il banchetto e i festeggiamenti. Al matrimonio Reale presenti anche Kate Middleton e il Principe William, che hanno conquistato tutti con il loro affiatamento. Per non parlare dell’abito di Kate: indimenticabile.

Rajwa Al Saif insieme a Rania di Giordania dopo le nozze per la prima uscita pubblica

Rajwa Al Saif, poco dopo le nozze, ha fatto la sua uscita pubblica insieme a Rania di Giordania: anche in quell’occasione la Principessa di Giordania ha optato per un look molto semplice, in denim. Non sembrerebbe essere schiava del fashion e delle tendenze a tutti i costi, anzi, vorrebbe proprio snellire questo aspetto della Monarchia di Giordania. Sappiamo bene che tra le teste coronate colei che spende maggiormente è proprio Charlene di Monaco, mentre Letizia di Spagna e Kate Middleton non si negano mai al riciclo.

La prima uscita pubblica per Rajwa Al Saif è avvenuta proprio con Rania: la Principessa ha dei gusti molto semplici, e il look in denim lo ha perfettamente dimostrato. Rania, invece, per quell’occasione, ha optato per un abito blu a mezze maniche, firmato Chloe, con accessori in cuoio. Rajwa, invece, ha prediletto un body con cappuccio e gonna longuette, con il denim che dona all’outfit un tocco di casual che non guasta mai.

“La Principessa Rajwa è meravigliosa e molto bella, una Principessa e una Regina in tutto e per tutto”, hanno scritto diversi utenti su Instagram dopo la condivisione delle foto da parte di Rania. Benvoluta da tutti, sarà lei con Hussein a continuare la dinastia sul Trono.