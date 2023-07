Rania di Giordania, prima uscita con Rajwa: body in denim e foto rivelatrici

Fonte: IPA Nozze Rajwa e Hussein di Giordania: chi c’è nella foto ufficiale e look

Rania di Giordania accompagna la nuora Rajwa nella sua prima uscita pubblica e gli equilibri di potere sono già perfettamente chiari. Tutti espressi in quel body in denim, perché come diceva la Regina Elisabetta il look è molto più di un semplice abito, ma è il più potente strumento di comunicazione.

Rajwa, prima uscita pubblica con Rania di Giordania

A un mese dalle nozze con Hussein, Principe ereditario di Giordania, sua moglie Rajwa ha fatto la sua prima uscita pubblica. Nel debutto è stata accompagnata oltre che dal marito, anche dai suoceri Rania di Giordania e Abdullah. La Regina ha accolto a braccia aperte la nuora, tanto da commuoverla col suo discorso pronunciato alla Feste dell’Henné che ha organizzato per lei prima del matrimonio.

Rajwa e Rania sembrano avere gli stessi gusti in fatto di look, ma la Principessa ha sta già mostrando di avere un carattere determinato e di voler imporre una svolta nella Monarchia che renda i Sovrani in qualche modo più accessibili e vicini ai loro sudditi. E il suo primo outfit lo dimostra.

Rajwa e Rania hanno accompagnato i rispettivi mariti al forum economico della Sun Valley, durante un viaggio privato come era stato annunciato a fine giugno dal Palazzo. Per questo motivo la Regina e sua nuora si sono presentate con dei look casual e coordinati.

Rajwa di Giordania, il body in denim con cappuccio

Rania ha indossato un abito blu a mezze maniche, arricciato in vita e lungo fino alle caviglie, firmato Chloe. E lo ha abbinato a degli accessori in cuoio, borsa a busta con tracolla in vitello di Loro Piana e sandali intrecciati con tacco largo e plateau in pelle, modello Lyna, firmat See by Chloe.

Rajwa ha risposto con un completo in denim che per quanto simile all’outfit di Rania segna una novità verso il casual. Infatti la Principessa ha optato per un body con cappuccio e gonna longuette ampia e lunga fino alle caviglie in denim con cintura alta incorporata. Il completo è del brand Maison Alaia, molto amato dalle star come Kim Kardashian. Rajwa completa l’outfit con la borsa a sella con cinturini in pelle di vitello nera ultra opaca di Dior e sneaker bianche. I capelli raccolti in una coda, i gioielli ridotti al minimo, solo un paio di piccoli orecchini e una catenina al collo. Anche il trucco è delicato e naturale.

Rania di Giordania, le nuove foto con Rajwa dicono tutto

Rania ha condiviso sul suo profilo Instagram diverse foto di questo viaggio a quattro. La prima che ha fatto il giro del mondo la ritrae insieme a Rajwa col completo in denim e i loro mariti sorridenti. E moltissimi vedono nella moglie di Hussein la degna erede di Giordania. “La principessa Ragwa è meravigliosa e molto bella, una principessa e una regina in tutto e per tutto” e la considerano come una “benedizione” per la Regina che tramite lei vedrà continuare la sua dinastia sul trono.

Rania ha poi pubblicato nuove immagini che la ritraggono seduta sul sedile posteriore di una specie di golf car al volante della quale c’è Hussein, mentre Rajwa sorridente è al suo fianco. Un’immagine significativa, come hanno colto in tanti, che mostra come Rania stia preparando la coppia a ereditare il regno, facendo appunto un passo indietro, lei che è la Regina, cedendo il posto davanti alla nuora.

E infine c’è uno splendido ritratto della Regina dove indossa una t shirt marrone e una lunga gonna bianca. A commento degli scatti, gli auguri per un “buon venerdì”, giorno di preghiera per i musulmani.