Rania di Giordania in jeans per i suoi 53 anni. La foto con Rajwa apre la sfida

Rania di Giordania è da sempre considerata una delle Regine più eleganti e sofisticate al mondo. E per i suoi 53 anni non si smentisce. Anche con un semplice paio di jeans è in grado di dare una lezione di stile. Ne è consapevole sua nuora Rajwa, neosposa del Principe Hussein e destinata a succederle.

La tuta di Rajwa al compleanno di Rania di Giordania

Non è dunque un caso che Rajwa, da quando è convolata a nozze con l’erede al trono di Giordania, abbia deciso di mantenere un tono basso e discreto che guarda in modo complice alla inarrivabile suocera Rania. E così al compleanno della Regina, che il 31 agosto ha spento 53 candeline, ha deciso di presentarsi con una semplicissima tuta beige, firmata Zara, il brand low cost che a quanto pare l’ha conquistata. Infatti, lo utilizzò anche per il look indossato nella prima foto dopo il matrimonio.

Rajwa si è adeguata perfettamente all’atmosfera che Rania di Giordania ha voluto per il suo compleanno, un semplice pranzo in famiglia in un ristorante. Da qui la scelta di un look casual a cui ha abbinato degli accessori ricercati, come la cintura alta in pelle nera di Dior e degli orecchini placcati in oro 18 carati su argento sterling con pietre preziose, creazione di Insignia.

Rania di Giordania in jeans a 53 anni

A sua volta Rania ha optato per un paio di jeans a vita alta con borchie decorative sulla gamba, firmati Khaite, che ha abbinato a una camicia bianca corta di Off-White, indossata sopra a una t-shirt. Mentre tra gli accessori degna di nota è la borsa celeste a tracolla di Philip Lim. Un outfit fresco e poco impegnativo ma di grande raffinatezza che Queen Rania sfoggia con grande classe.

Suocera e nuora sembrano avere già una grande intesa, fin dai tempi della festa dell’henné che la Regina ha voluto organizzare per la sposa di suo figlio. Dal canto suo Rajwa si è sempre tenuta un passo indietro rispetto a Rania, cercando di non metterla mai in ombra e anzi apprendendo il più possibile da lei per diventare la sua degna erede. Rania deve aver molto apprezzato l’atteggiamento della nuora, tanto da voler comparire con lei in tutte le foto più o meno ufficiali che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Anche in occasione del suo compleanno ha voluto inviare un messaggio ai suoi follower e sudditi accompagnandolo da uno scatto in cui è abbracciata a Rajwa, consapevole che un domani sarà lei sul trono di Giordania.

Ma per ora Rania detta ancora legge. E ringrazia Dio per averle permesso di festeggiare il suo compleanno circondata dalla sua famiglia e dall’affetto del suo popolo. Mentre nel profilo Instagram ufficiale della Monarchia giordana suo marito Abdullah ha voluto condividere gli auguri alla moglie con un nuovo ritratto di coppia, decisamente più formale ma altrettanto affettuoso.