Il 2023 è proprio l'anno di Rania di Giordania , che sta sfoggiando un look più bello dell'altro, riprendendosi il titolo di, che le era stato soffiato da Letizia di Spagna . In particolare due abiti questa settimana ci hanno fatto sognare: uno color prugna indossato per la maturità di suo figlio minore, il Principe Hashem, e uno verde smeraldo (di un brand italiano) scelto per la Festa dell'Indipendenza della Giordania.